Cultura mariñeira, flores e poemas na lembranza da figura de Luis Rei
Os actos comezan mañá no cemiterio do Grove, organizados polo Grupo Etnográfico Mascato
O Grupo Etnográfico Mascato, un dos colectivos que traballan pola Cultura Marítima de Galicia inserido en Culturmar (Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial de Galicia) organizan o Memorial Luís Rei, adicado a celebrar a vida e a obra de quen foi un dos seus fundadores, o grovense Luís Rei, cadrando co décimo cabodano do seu pasamento. As actividades programadas desenvolvénse, no Grove, en dúas datas, mañá e o venres; nelas está prevista unha ampla representación de amizades, familiares, compañeiros e personalidades da vida cultural de Galicia, como o Académico Francisco Fernández Rei, o profesor Emilio Ínsua ou o editor Antón Mascato.
Homenaxes con lectura de poemas no cemiterio, que se desenvolverá mañá, a partires das 19.00 horas; arribadas de embarcacións ao portiño de Moreiras, presentacións de publicacións, concertos de música tradicional, charlas arredor da cultura marítima e unha palestra en coloquio aberto no que arredor de vinte persoas lembrarán diversos pormenores da figura homenaxeada. Estas últimas actividades terán lugar o venres na Salga de Moreiras, en Reboredo. Ademáis, tamén colaboran nesta homenaxe a Galería Besada, onde se presentará a revista Ardentía mañá a partires das 20.00 horas.
