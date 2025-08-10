El ciclo Fantasio na Rúa hace parada en Cornazo

El campo de la fiesta de Cornazo se convierte esta tarde (20.30 horas) en un cine de verano con el ciclo Fantasio na Rúa. Dentro de su temática de películas para todos los públicos, hoy se proyectará «Cazafantasmas. Imperio helado», filme de 2024. El martes el ciclo hará parada en Castroagudín, también a las 20.30 horas, y con la proyección de «Odio el verano».