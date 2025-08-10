Carril se entrega a la Festa da Ameixa a la espera de miles de comensales

Carril afronta hoy domingo el momento culminante de su trigesima Festa da Ameixa, una cita que cada verano rinde homenaje al bivalvo que ha hecho célebre el nombre de la parroquia vilagarciana dentro y fuera de Galicia. A lo largo de la jornada, se espera a miles de personas en la Alameda y el paseo marítimo para participar en una degustación popular que pondrá sobre la mesa nada menos que 3.000 kilos de almeja, repartidos en unas 8.500 raciones.

La jornada grande arrancará a las 11.30 horas con el sonido de las gaitas y tambores de los grupos Xirifeiros, Airiños do Carril y Brisas do Río Ulla, que recorrerán las calles creando un ambiente festivo desde primera hora. A mediodía, todos los focos se trasladarán al palco de la Alameda, donde el humorista y actor gallego Carlos Blanco pronunciará un pregón cargado, previsiblemente, de humor y guiños a la vida marinera y a la identidad de Carril.

Acto seguido llegará uno de los momentos más emotivos de la programación: la entrega de los reconocimientos que cada año otorga la Cofradía de Pescadores a personas y entidades con un vínculo especial con el mar y con la vida local. El primero será para el empresario Ramiro Carregal, a quien el pósito define como «trabajador incansable y pionero en el mundo conservero», con una implicación constante en la vida social de Vilagarcía y Carril. Su relación con la parroquia es, además, personal, pues allí nacieron su mujer y sus hijos, y actualmente la familia cuenta con parques de cultivo en propiedad. Carregal es también un mecenas activo, colaborando con 66 asociaciones de carácter social, cultural, deportivo o de investigación médica.

El segundo reconocimiento se entregará al Centro de Investigación Mariña (CIMA) de Vilanova, que cumple 25 años dedicados al estudio del medio marino, el seguimiento de la salud de la ría y la mejora de la producción marisquera. En el ámbito medioambiental, el colectivo LimpaArousa recogerá el tercer galardón por su labor voluntaria de limpieza de microplásticos y residuos en las aguas, una tarea cada vez más necesaria para proteger el ecosistema del que dependen tantas familias. El cuarto premio será para la mariscadora Josefa Araújo Crespo, símbolo de una vida entera dedicada al mar, «con los pies mojados y las espaldas encorvadas hasta que las piernas no le dejaron», como la describe con cariño la propia Cofradía.

La degustación popular de almejas comenzará entre las 12.30 y las 13.45 horas, dependiendo del ritmo de preparación en las cocinas, y se prolongará durante buena parte de la tarde o hasta agotar existencias. Con un precio de 12 euros por ración, el público podrá saborear el producto estrella de Carril en un ambiente amenizado por la música de Pablo Balseiro & The Verbenian Orquestra, que se encargará de mantener el tono festivo mientras el ir y venir de platos llena las mesas.

La cita de hoy llega precedida por una noche de gran ambiente que sirvió como perfecto aperitivo. Anoche, bajo la gran carpa de la Alameda, el chef Miguel Mosteiro elaboró en directo una paella gigante que comenzó a cocinarse al caer la tarde y que, a partir de las 21.30 horas, empezó a servirse a los comensales. Las 500 raciones previstas, a un precio de 5 euros, se fueron agotando, reflejo de la expectación que había generado la propuesta. La velada contó con la actuación en directo de D’Crooners Band, que puso la nota musical a una cena que, como es tradición, sirve para abrir boca de cara al domingo.

La venta anticipada de tickets es el anticipo del buen ambiente que se espera hoy. La Cofradía, organizadora del evento, destaca que el interés de esta edición ha sido «muy alto» desde el primer día, algo que atribuyen tanto al atractivo gastronómico como al simbolismo de alcanzar las tres décadas de historia.

Con todo listo para la gran jornada, Carril se viste hoy de gala para mostrar lo mejor de su mar y de su gente. La Festa da Ameixa no es solo una oportunidad para disfrutar de la cocina local, sino también un reconocimiento al trabajo silencioso de las mariscadoras, a la riqueza de la ría y a la tradición que une a toda una comunidad en torno a un molusco que ya forma parte de su identidad.