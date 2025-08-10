Cambados se empapa de cultura marinera

Cambados exhibió ayer toda su tradición marinera con la celebración de la II edición de la Festa Mariñeira, un evento que organiza la asociación Vela Tradicional de Cambados. Durante toda la jornada, el barrio de San Tomé acogió todo tipo de eventos relacionados con la cultura marinera. A primera hora de la mañana se celebró la II Ruta Guiada polo Patrimonio, que incluyó visita a la Torre de San Sadurniño y a las ruinas de Santa Mariña Dozo. El evento también incluía la apertura de una taberna marinera, «Xanela ao mar», que ofrecía el contenido gastronómico a las actividades. Por la tarde, se celebró la Regata do Albariño de dornas a vela, organizada por el Clube Mariño Salnés, mientras en tierra se celebraron conciertos y juegos tradicionales, culminando el evento con la actuación de A Banda de Balbina.