El BNG lamenta que no se buscase una solución para el suministro de agua

Hace casi dos años de la moción de censura en la Mancomunidade de O Salnés, una moción que el PP presentó con el objetivo de desbloquear diferentes proyectos que resultaban vitales para el impulso de la comarca, entre ellos, el de mejorar la captación de agua a la comarca. Todo este tiempo después, «sigue sin hacerse nada y la situación es igual o peor». Así lo entiende el BNG comarcal que, «después del anuncio que realizó el actual presidente, David Castro, de un acuerdo histórico con la Xunta en mayo de 2024 para acometer las obras que se vienen reclamando desde hace más de una década, la única solución real que se ha aportado en estos cerca de dos años que llevan los censurantes al frente de la Mancomunidade son restricciones al suministro y petición a los vecinos de que no consuman agua».

Los nacionalistas recuerdan que todo lo que se dijo para la realización de la moción de censura «fue palabrería, porque llegaron los presupuestos de la Xunta y de la Mancomunidade para 2025 y no hay un solo euro, ni para la ampliación de la Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAO) de Treviscoso ni para la red de abastecimiento que suministra agua a O Grove».

Los nacionalistas recuerdan como los alcaldes y altos cargos del PP acudieron, poco después de la moción de censura, a la ETAP de Treviscoso «para escenificar y mostrar su preocupación por la necesidad de ampliación de la depuradora», pero el proyecto que tantos años se lleva reclamando sigue sin ejecutarse pese a la necesidad evidente de que la red de suministro se encuentra al límite de su capacidad.