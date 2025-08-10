Alfonso Rueda reafirma en A Toxa el avance de Galicia para paliar el cáncer

La isla de A Toxa volvió a vestirse de gala para acoger la décima edición de la cena solidaria en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), organizada por el Grupo Hotusa. Un evento que, a lo largo de la última década, se ha consolidado como una de las grandes citas benéficas del verano gallego y que en esta ocasión contó con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien reafirmó el compromiso del Gobierno gallego por situar a Galicia a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento oncológico.

En su intervención, Rueda agradeció y reconoció la labor de la AECC, una organización que reúne a más de 1.200 profesionales, cerca de 36.000 voluntarios y más de 700.000 socios. Subrayó que, desde 2018, la Xunta ha triplicado la colaboración con la entidad, destinando más recursos para financiar programas de apoyo integral a pacientes oncológicos y a sus cuidadores. «La lucha contra el cáncer es una prioridad para este Gobierno», afirmó, destacando la construcción del Centro de Protonterapia, una infraestructura puntera que comenzará a tratar pacientes el próximo año y que supondrá «una auténtica revolución» en la atención oncológica.

Un momento dentro del salón antes de arrancar la gala. / Pedro Mina

El presidente recordó que, en los últimos años, Galicia ha invertido cerca de 120 millones de euros en equipamiento de alta tecnología para combatir esta enfermedad en los hospitales públicos. También puso en valor las nueve vías rápidas implantadas para agilizar el diagnóstico y la valoración de casos sospechosos, así como los programas de cribado poblacional y detección precoz de cáncer colorrectal, de mama y de cérvix. Asimismo, resaltó el trabajo del Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Galicia, que desarrolla actualmente cinco proyectos de investigación para diseñar nuevos tratamientos contra tumores gástricos y de páncreas.

La cita congregó a cerca de 150 representantes de la sociedad civil gallega, procedentes de distintos ámbitos —social, político, económico, local y cultural— que se unieron en una velada marcada por la solidaridad y el compromiso. La noche comenzó en la terraza del Gran Hotel de La Toja, donde los asistentes disfrutaron de un cóctel de bienvenida con vistas privilegiadas a la ría. A continuación, la celebración se trasladó al Gran Salón, decorado para la ocasión con un ambiente elegante y veraniego, donde se sirvió la cena de gala.

Un evento que también contó con la presencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y los conselleiros Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, y del presidente del Parlamento autonómico, Miguel Ángel Santalices.

El cóctel de bienvenida tuvo lugar en la terraza. / Pedro Mina

El encuentro concluyó con una actuación musical que puso el broche a una noche que combinó gastronomía, cultura y apoyo a una causa común: avanzar en la investigación, el tratamiento y la atención a los pacientes oncológicos. En su décima edición, la gala volvió a demostrar que A Toxa es un escenario perfecto donde se teje una red de colaboración y compromiso en favor de quienes luchan contra el cáncer.