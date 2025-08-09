Vilagarcía presenta el cartel de la Festa da Auga 2025

La asociación Auga que non has de beber presenta la imagen oficial de la Festa da Auga 2025, que será utilizada tanto en los carteles cómo en los maillot oficiales, que estarán a la venta esta mañana en la plaza de Galicia, desde las 10.30 horas. «Participar con mi arte en este evento tan especial es una forma de devolverle a esta tierra un poco de todo lo que me ha dado», declara Cristina Velasco, la diseñadora vilagarciana del cartel.

«Aunque no nací en Vilagarcía, mi corazón siempre tuvo una casa allí. Veraneo en esa ciudad desde pequeña y allí viví algunos de los momentos más felices de mi vida. Con el tiempo mi vínculo se hizo más fuerte, comparto mi vida con un vilagarciano y siento que una parte de mí pertenece la ese lugar», cuenta Velasco sobre su lado más personal.

«La Festa da Auga es para mí una cita ineludible, una celebración que encarna la alegría, la conexión con la comunidad y la energía de Vilagarcía. Participar con mi arte en este evento tan especial es una forma de devolverle la esta tierra un poco de todo lo que me ha dado», confiesal artista.

El cartel diseñado por Velasco. / FdV

Cristina Velasco desarrolla su trabajo «entre la artesanía, el diseño y la emoción». Ha colaborado con marcas como Inditex, Porcelanas o Swarovski, además de museos y espacios de creación que valoran lo hecho a mano, lo bello y lo significativo. A través del papel crea esculturas, instalaciones y talleres que conectan a las personas con la belleza de lo efímero y lo esencial.

«Mi trabajo busca despertar emoción desde la delicadeza y la poesía de los materiales sencillos. Y hacerlo en Vilagarcía, para una fiesta como esta, es un regalo», concluye Velsaco.