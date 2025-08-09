La campaña «Galicia sabe amar» cosechó un gran éxito durante el día de ayer en Vilagarcía.

La food truck que reparte diferentes tapas con productos del mar de forma gratuita estuvo presente en la plaza de Galicia a lo largo de toda la mañana.

Vilagarcía se llena de sabor con las tapas de «Galicia sabe amar» / M. Méndez

Durante este periodo de tiempo, decenas de visitantes se acercaron para curiosear y saborear. Finalmente, todos salieron satisfechos y alguno de los clientes incluso llegaron a preguntar si podían repetir. Por la tarde, varió ligeramente su ubicación, buscando la sombra, y recibiendo, de nuevo, a multitud de visitantes.

Con esta iniciativa promocional se ofrecen pinchos de todo tipo a base de pulpo, volandeiras, berberechos o mejillón, entre otros alimentos del mar gallego. Esta iniciativa de la Consellería do Mar busca acercar la cultura y gastronomía de la pesca y el marisco a la ciudadanía, tratando de incentivar el consumo, como también hace la Xunta con el «Bono Peixe».