El PP tilda de «lamentable» el estado del parque de Cavadelo
Declaran que «no parece una obra finalizada», por las «pobres» zonas verdes y la limpieza
El Partido Popular de Vilagarcía denuncia el «lamentable estado» en el que se encuentran las zonas verdes del renovado parque de Cavadelo. Aseguran que «el resultado actual está lejos de ser el de una obra nueva y finalizada». Ya que, según explican, «las zonas verdes están prácticamente secas, apenas hay plantas y las pocas que hay están visiblemente quemadas».
Resaltan que, «además todavía se pueden ver montones de tierra e incluso partes sin acondicionar, la imagen del parque es muy pobre», critican los populares.
Ante esta situación, el PP de Vilagarcía sostiene que «todo apunta a que el gobierno local ha querido inaugurar el parque a toda costa sin importarle la imagen que ofrece», poniendo en duda si las cualidades del parque actualmente son las óptimas para el disfrute de los ciudadanos del municipio.
