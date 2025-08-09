El PP denuncia «abandono y suciedad» tras la Festa do Albariño

El PP de Cambados considera que el plan de limpieza del Concello tras la Festa do Albariño «se ha demostrado claramente como insuficiente» porque cinco días después, «las calles siguen llenas de residuos, el pavimento está asqueroso, los contenedores siguen desbordados en la mayoría de puntos y el olor sigue siendo nauseabundo en prácticamente todo el casco urbano», expuso su portavoz, Sabela Fole.

La popular también instó al Concello a que «acelere una limpieza exhaustiva porque da la sensación de que dieron por terminadas las tareas« y «no va a acudir ninguna lluvia salvadora que les haga la mitad del trabajo», añadió.

Aseguró que las quejas «son generalizadas y crecientes» y «se extienden a todas las épocas del año», aunque este «pos Albariño, está siendo el colmo». Fole explicó que «podría entender que tarden uno o dos días» dada la afluencia de la fiesta, pero considera que ya es demasiado.

«Hay que vaciar los contenedores de una vez, contratar más personal si es necesario y hacer baldeos en serio, durante más tiempo y con sistemas a presión porque se está dando una mala imagen y una situación de insalubridad (...) inadmisible», abundó la concejala de la oposición.