La Policía Local ofrece asesoramiento a los afectados por el corte de la línea telefónica

Los vecinos de Tremeodo (Vilanova) y A Modia (Cambados) van camino de un mes sin servicio de teléfono e internet, una situación que la responsable de la línea, la empresa Movistar, no ha sido quien de solucionar en todo este tiempo. Esta situación, tan prolongada en el tiempo, ha llevado a la Policía Local de Vilanova a intervenir tras conocer la situación, a presentar una reclamación ante la empresa responsable del servicio para que se solvente la incidencia e investigado sobre el origen de la avería.

Durante esas gestiones, la Policía Local de Vilanova ha identificado que la avería se encuentra en un poste telefónico del municipio de Cambados, situado junto a la capilla de San Antón, que tiene el cableado inutilizado, lo que provoca que muchas viviendas, se calcula que más de un centenar, se encuentren sin servicio, por lo que emplaza a Movistar a una reparación urgente de la situación.

Además, desde la Policía Local también se informa a los afectados que pueden reclamar directamente a Telefónica por la tardanza y daños causados, pudiendo hacer uso del seguimiento de incidencia abierta por este cuerpo. Además, los afectados también pueden acercarse por la oficina de la Policía Local para asesorarse sobre posibles reclamaciones a la empresa. Por último, los agentes indican que Telefónica ha solicitado permisos de paso de líneas por vías públicas de Cambados a fin de reducir los plazos para una nueva conexión.

Los vecinos de Tremoedo y A Modia acumulan ya un mes sin servicio de telefonía fija e internet, lo que les está provocando muchos problemas a la hora de ejercer el teletrabajo o la teleasistencia. Durante todos estos días, han presentado quejas ante Movistar, responsable del servicio, y ante las teleoperadoras, pero apenas han encontrado una respuesta adecuada para solventar su problema. Las quejas por esta situación son constantes a través de las redes sociales.