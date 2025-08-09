O Cantiño, un paraíso para degustar el mejor marisco

Las Festas Gastronómicas do Mar abrieron ayer sus puertas con tres fines de semana por delante

Comensales ayer en O Cantiño durante la Festa gastronómica do Mar

Comensales ayer en O Cantiño durante la Festa gastronómica do Mar / Pedro Mina

R. A.

A Illa

Con una vista espectacular de la ría de Arousa y con la posibilidad de degustar prácticamente cualquier marisco que se capture en la ría de Arousa. Así son las Festas Gastronómicas do Mar, un evento organizado por el Céltiga de A Illa en el paseo de O Cantiño y que se va a extender durante los tres próximos fines de semana. Las carpas del evento abrieron ayer sus puertas a mediodía y muy pronto comenzaron a llenarse para degustar delicias gastronómicas como el pulpo, las zamburiñas, mejillones, camarón o sardinas.

Sobre las dos de la tarde, los fogones de O Cantiño se encontraban a pleno rendimiento y se espera que, durante el fin de semana, pasen por esa zona un buen número de personas para degustar todas las clases de marisco que se comercializan en el evento.

