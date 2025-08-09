O Cantiño, un paraíso para degustar el mejor marisco
Las Festas Gastronómicas do Mar abrieron ayer sus puertas con tres fines de semana por delante
Con una vista espectacular de la ría de Arousa y con la posibilidad de degustar prácticamente cualquier marisco que se capture en la ría de Arousa. Así son las Festas Gastronómicas do Mar, un evento organizado por el Céltiga de A Illa en el paseo de O Cantiño y que se va a extender durante los tres próximos fines de semana. Las carpas del evento abrieron ayer sus puertas a mediodía y muy pronto comenzaron a llenarse para degustar delicias gastronómicas como el pulpo, las zamburiñas, mejillones, camarón o sardinas.
Sobre las dos de la tarde, los fogones de O Cantiño se encontraban a pleno rendimiento y se espera que, durante el fin de semana, pasen por esa zona un buen número de personas para degustar todas las clases de marisco que se comercializan en el evento.
