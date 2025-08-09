Mozos de Arousa se arremanga por GaliciAME

La Fundación GaliciAME ha sacado a la calle todo el inventario de su mercadillo permanente. Un sinfín de artículos de todo tipo que están teniendo buena acogida entre quienes pasan estos días por la plaza del Concello de Cambados. Cuenta su presidenta, Merchi Álvarez, que los libros son los más populares.

Los precios van desde céntimos hasta varios puñados de euros, en función del valor de estos donativos. La cita permanecerá hasta mañana, en horario de 10 a 22 horas, y, como todas estas acciones, la recaudación se destinará a la investigación médica. El año pasado entregaron 14.000 euros a un estudio que usa células de la piel para crear neuronas como paso para ayudar a los pacientes de AME. No serían posibles sin la legión de voluntarias de la entidad y ayer, hasta los famosísimos Mozos de Arousa quisieron ayudar.