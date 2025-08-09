Un incendio arrasa la fábrica de Ratibrom en Vilagarcía

Los Bomberos de O Salnés y el servicio de Emerxencias de Vilagarcía trabajan desde las 11.00 horas de este sábado en la extinción de un incendio que está devastando las instalaciones de Impex Europa, empresa gallega líder en la fabricación de raticidas e insecticidas, conocida por producir el popular Ratibrom.

Las llamas, que según el primer aviso de un particular al 112 Galicia afectaban a la zona del techo, avanzan con rapidez y consumen el edificio, generando una densa columna de humo negro visible desde varios kilómetros a la redonda y buena parte de la ría de Arousa. La magnitud del fuego ha despertado una gran expectación entre los vecinos, que observan preocupados cómo algunas lascas desprendidas por las llamas caen en las inmediaciones.

Fuentes del operativo descartan que se hayan producido daños personales, ya que la fábrica permanecía cerrada por descanso del personal en esta jornada, por lo que no había trabajadores en su interior.

Para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad, se ha cortado al tráfico la PO-531, conocida como la Avenida de Pontevedra y se ha establecido un perímetro de unos 150 metros. También se ha empezado a desalojar a los vecinos de las casas más próximas. Aunque según han informado fuentes municipales los materiales almacenados no son tóximos, se recomienda que en las cernanías se cierren las ventanas. Además se están tomando todas las precauciones para que las llamas no terminen afectando a una gasolinera próxima a la fábrica.