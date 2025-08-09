A Illa recibió más de medio millón de visitas durante el mes de julio

Un total de 580.755 visitas. Ese es el total de visitantes que han pasado por A Illa durante el mes de julio, según los datos que maneja la Mancomunidade de O Salnés, una cifra estratosférica para un pequeño municipio de apenas siete kilómetros cuadrados y menos de 5.000 habitantes. Esos datos fueron presentados ayer por el alcalde de A Illa, Luis Arosa, que ofreció los datos turísticos de lo que llevamos de año y que superan ampliamente las cifras de 2024, que ya fueron de récord, una tendencia que «consolida al municipio como uno de los destinos más demandados del verano en Galicia». En cuanto al número de visitantes reales recibidos durante este mes, rondó los 130.000, de los cuales 126.952 eran de turismo nacional, que ha experimentado un crecimiento del 16,26%, mientras que el turismo internacional se incrementó en 2.002 personas, doblando la cifra del pasado año. La cifra de pernoctaciones se quedó en las 26.353 personas, un 19,37% más que 2024.

En estas cifras han tenido una gran influencia los datos de la semana de las Festas do Carme, que batió récords de asistencia, ya que se registraron 448.037 visitas frente a las 180.636 contabilizadas en 2024, lo que supone un incremento del 84%. Esas visitas fueron mayormente de turismo nacional, pero el big data de la Mancomunidade también detectó la presencia de un considerable número de nacionalidades, entre los que había 515 visitantes de Portugal, 112 de Francia, 97 alemanes y hasta 18 de Estados Unidos, seis daneses, tres lituanos y dos de Hong Kong.

Estos datos suponen para Arosa la «corroboración del éxito rotundo de la temporada estival que estamos teniendo y la capacidad de A Illa para generar un volumen de actividad turística muy significativa». No en vano, Arosa ofrece otro dato en el que se señala que A Illa acogió durante las fiestas a más de 35.000 personas al día, multiplicando por siete su capacidad habitual.

Otro de los datos que ofreció Arosa son las pernoctas, donde se detecta una mayor presencia de visitantes pero, sobre todo, una estancia más larga. Durante lo que va de año han descansado en A Illa 107.316 personas, un 54% más que en 2024. Además de ese incremento cuantitativo, la estancia media de los turistas fue superior a la de 2024, alcanzando cifras de entre 4,6 y 7,3 noches, mientras que el año anterior oscilaba entre 3,2 y 7. «Este hecho confirma que los visitantes no solo vienen para las actividades principales, sino que optan por permanecer varios días, aprovechando la oferta lúdica, gastronómica y paisajística de A Illa», explica el regidor. Además del espectacular mes de julio, el resto del año se ha ido registrando un incremento en el número de visitas y visitantes que va a superar ampliamente los datos de 2024.