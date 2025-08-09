Solo los golpes de calor, el estrés hídrico y los pájaros acechan a la uva

A apenas tres semanas del inicio de vendimia, el viñedo se mantiene sano. La uva sigue siendo abundante y de calidad, por lo que se espera, como se había pronosticado, una recolección de récord.

En cualquier caso, y aún sin motivo para la alarma, hay aspectos que preocupan, como el estrés hídrico que están padeciendo las plantas, «especialmente en suelos poco profundos y muy arenosos».

Así lo confirman los técnicos de la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA), donde añaden que «la elevada radiación está produciendo también golpes de sol en los racimos más expuestos».

Respecto al estrés de las plantas a causa de la fuerte insolación y la escasez de agua, decir que pueden desencadenar patologías de madera y hacer que algunas colapsen.

De ahí la importancia de eliminar las cepas o brazos muertos, para evitar riesgos de contaminación de plantas sanas si se dan las condiciones favorables.

Una plantación de tinto en avanzada maduración. / Pedro Mina

Es una recomendación de la EFA que ahora es fácil seguir, dado que resulta más sencillo ver las partes de las plantas con síntomas.

Hidratación necesaria

Hablando de las altas temperaturas procede apuntar que las nieblas de los últimos días han contribuido a humedecer el fruto, aunque lo más necesario ahora mismo en los viñedos son unas precipitaciones que ayuden a limpiar la uva antes de la vendimia y, sobre todo, que sirvan para hidratarla e incrementar su peso y volumen.

Junto a los riesgos derivados del calor aparece una «amenaza» que puede considerarse menor pero que debe ser tenida en consideración, como es la acción de los pájaros que aprovechan la maduración de la uva para alimentarse, causando daños, sobre todo, en las variedades más dulces y los racimos más avanzados.

Racimos completamente sanos. / Pedro Mina

Por contra, parecen menores de lo previsto los daños que habitualmente causan las avispas, tanto la asiática como la común.

Dicho esto, hay que insistir en que la situación del viñedo es óptima. Tanto es así que en la propia EFA hablan de una uva «con un muy buen aspecto aparente y, en general, sin daños», por lo que este centro dependiente de la Diputación de Pontevedra espera también «una campaña que será buena o muy buena».

A continuación se resumen la situación actual del viñedo y el informe fitosanitario semanal emitido por la EFA:

ESTADO FENOLÓGICO

El aire cálido procedente de África, la acumulación de calor en superficie y la elevada radiación solar de los últimos días «impulsaron el avance de las uvas hacia la madurez», explican los técnicos.

De ahí que del estado fenológico M2 del que se hablaba la semana pasada, y que hace alusión al pleno envero, que es cuando los racimos ya están perfectamente formados y las uvas ya muestran su color y particularidades, se pasara al estadio N, con el que se define la etapa de maduración.

Esto significa que los racimos adquieren sus aromas singulares, acumulando azúcar y reducen acidez. Lo cual es tanto como decir que la vendimia puede llegar en cualquier momento, cuando las uvas adquieran los parámetros idóneos para cada enólogo o bodega.

Una albariña en maduración. / EFA / Diputación

MILDIU

Como se ha estado explicando en semanas previas, la plaga del mildiu ha pasado casi desapercibida en la presente cosecha, tanto debido a las condiciones meteorológicas –poco propicias para su desarrollo– como gracias a la creciente profesionalización del sector viticultor.

Y teniendo en cuenta tanto las altas temperaturas actuales como el avanzado desarrollo fenológico de la vid este patógeno puede darse ya por descartado.

Aunque sin bajar la guardia, sobre todo en caso de persistir las nieblas matinales y nocturnas combinadas con altas temperaturas.

Los viticultores y bodegueros deben tener presente tanto la densidad de esas nieblas como el número de horas o jornadas que mantienen la viña mojada, pues de ello va a depender la decisión de adoptar o no algún tipo de medida antes de la vendimia, tal y como argumenta la EFA.

Síntomas de oídio en una planta testigo sin tratamientos. / EFA / Diputación

OÍDIO

Los especialistas de este centro de control, investigación y divulgación no encontraron síntomas de oídio en su revisión semanal en plantas previamente tratadas.

Como sucede con el mildiu, «habrá que comprobar la duración de las nieblas en cada lugar» para determinar la potencial incidencia de este patógeno sobre las plantas.

PODREDUMBRE

Las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, caracterizadas por las elevadas temperaturas, no favorecieron la acción de los patógenos causantes de botritis.

Sin embargo, tal y como detalla la EFA, las nieblas que se esperan a corto plazo en viñedos próximos a la costa y los ríos pueden suponer un contratiempo, de ahí la conveniencia de extremar la vigilancia en los predios con las variedades de piel fina.

En cualquier caso, el hecho de que el estado general de la uva sea bueno –granos sanos y sin heridas– limita enormemente las posibilidades de expansión de la botritis.

Penetración de polilla del racimo. / EFA / Diputación

POLILLA DEL RACIMO

Al referirse a los mecanismos de seguimiento y control de la polilla del racimo o arañuela de la vid (Lobesia botrana), Areeiro remarca que esta campaña «está resultando completamente benigna en lo que a esta plaga se refiere».

En las trampas de feromonas instaladas en las parcelas testigo «solo tuvimos capturas reducidas de machos», y además «apenas se observaron penetraciones larvarias».

POLILLA DE LA VID

Los técnicos de la EFA tuvieron constancia en la presente campaña de un incremento de perforaciones de la polilla de la vid (Eupoecilia ambiguella) en parcelas en las que se aplicaba el método de confusión sexual frente a la Lobesia botrana.

«De seguir produciéndose habrá que prestar atención a su cuantía para tomar medidas de control», esgrime los expertos.

FLAVESCENCIA DORADA

La EFA aprovecha su boletín informativo semanal para insistir en que Agricultura amplió las zonas demarcadas –incluyen las zonas afectadas y las tampón– de la llamada flavescencia dorada de la vid, manteniendo las medidas urgentes para su erradicación y control en Galicia.

En relación con esto, desde el centro de Areeiro –dependiente del área que gestiona en la Diputación el arousano Javier Tourís– insisten en que el cicadélido transmisor de la flavescencia dorada (Sacaphoideus titanus) resulta extremadamente preocupante.

De ahí la necesidad de que todos los viticultores y bodegueros colaboren para hacer frente a este patógeno, ya sea aplicando los correspondientes tratamientos insecticidas o arrancando y destruyendo de inmediato las cepas afectadas.

Una plantación de tinto afectada por la flavescencia dorada de la vid. / EFA / Diputación

Incluso es conveniente destruir aquellas que empiecen a presentar síntomas, fácilmente detectables en esta época del año.

No está de más recordar, como hacen desde la Consellería do Medio Rural, que esta plaga hace que cambie la característico coloración de las hojas: rojiza en variedades tintas, no siendo siempre uniforme, y amarilla en las blancas, pudiendo afectar incluso a los nervios de la planta.

Además, las hojas «se presentan enroscadas hacia el envés, dispuestas en forma triangular y ofreciendo unos granos de acentuada acidez».

La flavescencia también genera retrasos en la brotación y desecación y necrosis en los racimos, además de impedir una completa maduración.

Otro síntoma evidente es el de los sarmientos y hojas volviéndose hacia abajo, como con un aspecto «desmayado», o incluso sufriendo en algunos casos una prematura defoliación.