O Salnés proyecta un «gemelo digital» para mejorar la gestión del agua

La Mancomunidade do Salnés ya está aplicando el plan de contingencia aprobado el jueves para frenar el histórico consumo de agua y además, ha avanzado en las ya anunciadas inversiones para ampliar la capacidad de la potabilizadora de Treviscoso y colocar una manga interior a la tubería de O Grove, la cual zanje las continuas roturas y estire su vida útil en medio siglo. Son unos seis millones de euros de los cuales, la Xunta asumirá el 80% y que son una parte de otras iniciativas que también están en preparación, como la digitalización de la red.

Gracias a la ayuda de un millón de euros de Segittur ejecutarán la primera fase de este plan que permitirá mejorar la gestión de la infraestructura hidráulica de la comarca. Para la segunda aún están buscando financiación, pero el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, indica que no será tan costosa. Consistirá en la posibilidad de crear un gemelo digital del sistema mediante el cual anteponerse a diferentes escenarios problemáticos, testando virtualmente soluciones antes de aplicarlas al real. Para ello, convertirán la nave adquirida en el polígono de O Salnés en un centro logístico desde donde controlar estas y otras cuestiones.

El presidente, David Castro, aseguró que la comarca está ante un «plan histórico» de inversiones al referirse a esos proyectos valorados en más seis millones, que reciben ahora un impulso tras permanecer una década sobre la mesa, sobre todo por las reticencias mostradas anteriormente por el gobierno gallego a cofinanciarlos.

Como ya se publicó, en el pleno comarcal del jueves se acordó «agilizar al máximo» la tramitación, pero aún quedan redactar los proyectos de ejecución, licitarlos y hacer las obras, así que para este verano no llegan.

Las autoridades defienden que rebajarán la tensión que cada época estival sufre la red por la llegada, cada vez más elevada, de turistas; las olas de calor extremo y también las fugas en el sistema. Este asunto también se abordó en la sesión del jueves. Algunos Concellos ya han realizado auditorías para localizarlas y actuar y otros está contratando estos trabajos.

Llegar a los cortes «depende de la colaboración inmediata de todos»

El presidente comarcal, David Castro, incidió ayer en que, de momento, «no está previsto ningún tipo de corte de agua» y señaló que acudirán al cierre del grifo por las noches como «último recurso». Cabe recordar que la medida está incluida en un protocolo a activar si los llamamientos que los Ayuntamientos han empezado a hacer a vecinos y turistas, sobre hacer un uso responsable, no surten efecto en dos semanas. Más que nada porque el gasto desfrenado ya tiene el sistema al límite –julio registró el consumo más alto de la historia–. Antes también se activaría el tercer bombeo y, en todo caso, «dependerá de la colaboración inmediata de todos», no tener que llegar a estos extremos.