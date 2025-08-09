El festival Ameixa Rock lanza su cartel

El festival gratuito Ameixa Rock llegará a Vilagarcía el 6 y 7 de septiembre en su duodécima edición. El cartel lo componen: Bala, A Banda do Elías (un homenaje a Los Suaves), Noite Fechada, Duendeneta, Colectivo Bello Verano y Suso Aboy. Como otros años también habrá viajes a la isla de Cortegada por 10 euros, siendo necesaria la inscripción previa.