Especial Festas de San Roque 2025

A festa máis refrescante chega a Vilagarcía

O evento será o sábado 16 de agosto, tras o tradicional traslado do santo, e volverá encher as rúas de música, auga e milleiros de persoas

Festa da Auga 2024. / Noé Parga

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa xa conta os días para vivir unha nova edición da súa festa máis emblemática e singular: a Festa da Auga, que terá lugar o sábado 16 de agosto, coincidindo co día grande das Festas de San Roque. Declarada Festa de Interese Turístico Nacional, esta celebración destaca por combinar devoción relixiosa e diversión, nun dos eventos máis multitudinarios do verán galego.

Unha anécdota que se fixo historia

A orixe da Festa da Auga remóntase a unha curiosa e refrescante anécdota ocorrida en 1984. Aquel ano, durante a procesión de San Roque, os devotos que portaban a imaxe do santo sufrían o intenso calor do mes de agosto. Sen pensalo dúas veces, comezaron a pedir auga aos veciños para aliviar a calor.

A resposta foi inmediata: desde os balcóns, moitos lanzaron auga aos romeiros, dando lugar a un momento espontáneo e cheo de alegría compartida. Ese xesto de camaradería converteuse co paso dos anos nunha das festas máis emblemáticas de Galicia.

Hoxe, a Festa da Auga é símbolo da hospitalidade, da festa e da identidade de Vilagarcía, unha celebración onde veciños e visitantes se unen nunha explosión de ledicia, tradición e auga.

Tradición relixiosa e comezo da festa

A xornada comezará co tradicional traslado da imaxe de San Roque, que sairá ás 11:45 h da praza de España en procesión cara á capela do barrio que leva o seu nome.

Unha vez a imaxe é colocada na capela, ten lugar a lectura do pregón, un momento especialmente agardado xa que a identidade do pregoeiro ou pregoeira mantense en segredo ata ese instante, engadindo un toque de sorpresa ao comezo oficial da celebración.

Unha explosión de auga

Tras a chegada, dará comezo a esperada Festa da Auga, arredor das 12:00 h, cando a orde non escrita «¡auga, augaaaa!» converterá todo o centro urbano nun campo de batalla acuático. A partir dese momento, as rúas de Vilagarcía convértense nun auténtico escenario de alegría acuática: veciños e visitantes, armados con cubos, mangueras, globos ou simples botellas, únense nunha experiencia colectiva única, onde o obxectivo é mollar e deixarse mollar, sen excepcións.

Centos de persoas participan activamente desde fiestras, portais e balcóns, mentres as rúas se enchen de milleiros de persoas de todas as idades, dispostas a gozar da auga como símbolo de diversión e purificación.

O Concello reforzará o dispositivo de seguridade e limpeza, habilitará zonas para os máis pequenos e fomentará, como en anos anteriores, o uso responsable da auga, ademais de lembrar que está prohibido empregar recipientes de vidro ou lanzar obxectos.

A Festa da Auga é identidade Vilagarcía e patrimonio vivo. Cada ano atrae a visitantes de toda Galicia e incluso de fóra, consolidándose como un rito colectivo cargado de emoción, espontaneidade e humor.

Vilagarcía convértese así, un 16 de agosto máis, na capital da auga e da festa, nun evento que combina tradición e modernidade, e que segue medrando sen perder a súa esencia.

