La Festa da Ameixa aspira a vender hoy 500 raciones de paella

Carril ya tiene todo preparado para celebrar la XXX edición de la Festa da Ameixa, que extiende la programación a todo el fin de semana. Para hoy hay mucha expectación con la paella gigante que prepara el chef Miguel Mosteiro a las 21.30, de la que se espera repartir 500 raciones. Aunque el día fuerte será mañana, con la degustación de 3.000 kilos de almejas.

Los preparativos comienzan ya por la tarde, con la colocación de las mesas y la carpa bajo la Alameda de Carril, donde se cocinará el arroz. Los precios son de cinco euros por cada ración.

Los tickets pueden adquirir esta mañana en la venta anticipada en Plaza de Galicia, donde también se pueden comprar los billetes para mañana; u optar por la opción de comprarlos de manera presencial por la tarde en el bar de la cofradía.