El Concello de Vilagarcía reabre parcialmente O Ramal y Conde Vallellano para paliar el caos
El gobierno local intenta facilitar la accesibilidad peatonal en el centro de la ciudad durante las fiestas
Recupera hasta el día 19 una zona de aparcamiento clave y lastrada por las obras
Presenta su proyecto de humanización de la calle Esperanza y la Travesía Lucena
Hugo de Dios
Vilagarcía, a tope de gente este verano, puede convertirse en un caos durante las fiestas de San Roque y, sobre todo, en la multitudinaria Festa da Auga.
Consciente de ello, el gobierno de Alberto Varela trata de aliviar la presión sobre conductores y peatones reabriendo parcialmente dos zonas estratégicas actualmente en obras, como son la calle de Conde Vallellano y un tramo de la explanada conocida como O Ramal.
En el primer caso se abrieron ayer por la tarde los pasillos centrales entre las vallas de obra que deben facilitar el acceso a lugares estratégicos de la ciudad durante la fiesta, como A Baldosa y O Castro.
Por su parte, en O Ramal se reabría la zona «sobre la que todavía no actuaron las máquinas», lo que permitirá disponer de unas 70 plazas.
En Ravella insisten en que se trata de algo «con carácter temporal, puesto que el día 19 todo el recinto quedará cerrado definitivamente, hasta que finalice el proyecto de renaturalización de O Ramal».
Tanto en O Ramal como en Conde Vallellano el Concello ha presionado para que la empresa adjudicataria pudiera acondicionar las zonas de paso y aparcamiento provisional antes del inicio de las vacaciones que corresponden a sus trabajadores desde hoy mismo.
Presentada la peatonalización parcial de Carril
Por otra parte, pero también en relación con las obras, Ravella presentó ayer su proyecto de humanización de la calle Esperanza y la Travesía Lucena, en Carril.
El presupuesto de ejecución asciende a 416.800 euros. Permitirá que la vía pase a ser de prioridad peatonal gracias a la construcción de una plataforma similar al de la calle del Carmen, con la que se conecta.
Se permitirá el acceso a los residentes, ambulancias y servicios de reparto con la velocidad limitada a 10 kilómetros por hora.
La previsión es que los trabajos comiencen en 2026 y se prevé un plazo de ejecución de cuatro meses.
Actualmente la zona está deteriorada, con un pavimento de hormigón desgastado y diferentes alturas, hundiéndose en algunos tramos.
Para solucionarlo se planea la creación de una plataforma con pavimento de baldosas de granito silvestre.
El proyecto contempla actuar en todos los servicios soterrados de la zona, como las canalizaciones de pluviales, fecales y abastecimiento, además de la mejora de los sistemas de alumbrado, para el cual se instalarán farolas y balizas.
La inversión citada se suma a los 113.000 euros con los que ampliar el saneamiento en la avenida Rosalía de Castro y a los 600.000 destinados a la apertura del albergue municipal.
