El concello busca trabajadores para la brigada forestal

Meis Incendio forestal en San salvador HelicÃ³ptero de Silleda y queimaliÃ±os

Meis Incendio forestal en San salvador HelicÃ³ptero de Silleda y queimaliÃ±os / Noé Parga

Hugo de Dios

Vilagarcía

El Concello contratará cinco trabajadores para la brigada contra incendios forestales. Los puestos son jefe de brigada, conductor y tres peones, con contrato de tres meses para prevención y extinción de fuegos. La selección será el lunes a las 9.30 en el Auditorio Municipal. Los aspirantes deberán superar pruebas teóricas, físicas y de gallego para la incorporación inmediata.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents