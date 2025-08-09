El concello busca trabajadores para la brigada forestal
Vilagarcía
El Concello contratará cinco trabajadores para la brigada contra incendios forestales. Los puestos son jefe de brigada, conductor y tres peones, con contrato de tres meses para prevención y extinción de fuegos. La selección será el lunes a las 9.30 en el Auditorio Municipal. Los aspirantes deberán superar pruebas teóricas, físicas y de gallego para la incorporación inmediata.
