Lleva dos décadas siendo el complemento perfecto de la Festa do Mexillón e do Berberecho y, en esta edición, no podía ser menos. La Feira de Oportunidades abrió ayer sus puertas con más de una veintena de comercios participantes en la avenida do Recheo, que ofrecen sus stocks a todos aquellos que se acercan a degustar bivalvos a la plaza do Castro, donde se ha ubicado la fiesta gastronómica en esta edición.

En la inauguración participó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que destacó la gran acogida con la que cuenta este evento, antes de afirmar que «el éxito está asegurado», animando a los vecinos y visitantes a «descubrir el potencial de los establecimientos comerciales del municipio y adquirir verdaderas gangas.

La presidenta de Vilanova Centro, Esther Prado, también mostró su satisfacción por la «afluencia de gente», asegurando que esta edición «puede ser una de las mejores de la historia».

En la feria hay una gran diversidad de productos, desde ropa infantil a deportiva, pasando por zapatería o joyería. Hay, incluso, una carpa destinada a animación para los más pequeños para facilitar las compras y la conciliación familiar.

El comercio vilanovés ofrece sus mejores saldos durante su fusión con el mejillón

La afluencia de personas se vio ayer influenciada por el concierto nocturno de la Orquestra Panorama en el parque de O Cabo, para el que se habilitaron diferentes zonas de estacionamiento.