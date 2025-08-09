El comercio vilanovés ofrece sus mejores saldos durante su fusión con el mejillón
La Feira de Oportunidades abrió ayer sus puertas con más de una veintena de comercios ofreciendo sus productos | La Festa do Mexillón e do Berberecho sigue superándose
A. G. / L.R.
Lleva dos décadas siendo el complemento perfecto de la Festa do Mexillón e do Berberecho y, en esta edición, no podía ser menos. La Feira de Oportunidades abrió ayer sus puertas con más de una veintena de comercios participantes en la avenida do Recheo, que ofrecen sus stocks a todos aquellos que se acercan a degustar bivalvos a la plaza do Castro, donde se ha ubicado la fiesta gastronómica en esta edición.
En la inauguración participó el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que destacó la gran acogida con la que cuenta este evento, antes de afirmar que «el éxito está asegurado», animando a los vecinos y visitantes a «descubrir el potencial de los establecimientos comerciales del municipio y adquirir verdaderas gangas.
La presidenta de Vilanova Centro, Esther Prado, también mostró su satisfacción por la «afluencia de gente», asegurando que esta edición «puede ser una de las mejores de la historia».
En la feria hay una gran diversidad de productos, desde ropa infantil a deportiva, pasando por zapatería o joyería. Hay, incluso, una carpa destinada a animación para los más pequeños para facilitar las compras y la conciliación familiar.
La afluencia de personas se vio ayer influenciada por el concierto nocturno de la Orquestra Panorama en el parque de O Cabo, para el que se habilitaron diferentes zonas de estacionamiento.
Cambados tomará el relevo con 22 expositores
Cambados Zona Centro celebrará su tradicional Feira de Oportunidades del 15 al 17 de agosto en A Calzada y con la presencia de 22 expositores que ofrecerán todo tipo de productos, incluida la alimentación, y a precios rebajados. Se esperan descuentos de a partir del 50% e incluso habrá productos en saldo por liquidaciones de negocios, además de dos puestos en los que se podrá ayudar al Club Juventud Cambados y al Grand Jeté, que celebrará su Festa do Mar con diferentes propuestas gastronómicas.
Bisutería, moda, calzado, decoración, artesanía, óptica... Son algunos subsecdtores de los participantes: 15 comerciantes cambadeses y siete de otras partes de Galicia e incluso de fuera –como un elaborador de embutidos de Sanabria–, que abriráns de 11 a 23 horas de manera ininterrumpida.
El presidente de la asociación, Juan Rey, espera que repita el éxito de ediciones anteriores en un momento en que «hay mucha gente, pero gasta menos por lo que ha subido el coste de la vida». El edil Tino Cordal destacó el «firme apoyo» del Concello a un sector que, además «lucha contra obstáculos (venta online, multinacionales...)». Así, cubre gastos de la cita por valor de 18.000 euros.
