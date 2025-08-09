Somos Cambados plantea quitar la bandera de la UE por Gaza
El grupo de gobierno del cuatripartito presenta una moción al próximo pleno
Cambados
El grupo de Somos Cambados defenderá en el próximo pleno una moción para retirar la bandera de la Unión Europea del Consistorio, «mientras no se condene con rotundidad el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza y no suspenda el Acuerdo de Asociación con ese Estado».
Y es que «no podemos aceptar que los gobiernos europeos y la Unión sigan observando en silencio», apunta su portavoz, el concejal Tino Cordal. También propondrá a sus socios del cuatripartito y a la oposición solicitar que el gobierno español declare a Netanyahu como «persona non grata» y a «romper relaciones diplomáticas», entre otras cosas.
