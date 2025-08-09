De Arousa a O Marisquiño: estas son las mejores opciones para visitar el festival

Fruto de la casualidad, o no, hace una semana, Vilagarcía inauguraba su nuevo espacio deportivo en O Cavadelo, con el skatepark como uno de los elementos más llamativos. Casualmente, este fin de semana, tiene lugar uno de los festivales urbanos más importantes de España: O Marisquiño.

La celebración se extenderá hasta mañana y los arousanos cuentan con varias formas de asistir. La principal y, a priori, la más cómoda, es el coche. Los gastos que conlleva son la gasolina, el aparcamiento, en caso de ser necesario, y los peajes, si se opta por utilizar la autopista .

El costo del viaje de ida por la AP-9 podría rondar los trece euros entre combustible y peajes. Por lo que el trayecto de ida y vuelta Arousa-Vigo tendría un coste entre 25 y 30 euros.

Una de las opciones más viables es la del tren. Con tres estaciones en la comarca: Pontecesures, Catoira y Vilagarcía, la conexión con Vigo es bastante frecuente. La que mejor enlaza es Vilagarcía, con dieciocho viajes desde las ocho de la mañana hasta poco antes de las 23.00 horas.

La programación del festival comienza sobre las 10.00, por lo que los trenes de las 8.02 y las 8.56, con llegada a las 8.40 y 9.27 a la Estación Vigo-Urzáiz, respectivamente, serían los ideales para presenciar todas las actividades.

Las opciones desde Pontecesures y Catoira son más reducidas. La más temprana conlleva un enlace desde Santiago. Para ello, deberían coger el primer tren hacia la capital a las 7.51 o a las 8.00, según el lugar de partida, para más tarde esperar una hora en Compostela antes de subirse a un nuevo tren con llegada a Vigo a las 10.27. Toda una odisea.

Los precios rondan entre 6 y 11 euros por persona, en función del tipo de tren y la estación de origen. Sin embargo, los jóvenes entre 18 y 30 años pueden hacer uso de la campaña Verano Joven, que reduce la tarifa hasta un 90%.

Para la vuelta, la situación es similar. Desde Vigo, los asistentes podrán salir desde las seis y media de la mañana hasta las 21.50, hora de partida del último tren desde Urzáiz. De nuevo, Pontecesures y Catoira ven reducido a siete sus opciones, siendo la final a las 20.28 desde la estación Vigo-Guixar, con una duración de poco más de sesenta minutos.

A la hora de moverse dentro de Vigo, el Concello ofrece un servicio de lanzaderas para trasladarse a las diferentes ubicaciones que celebran O Marisquiño desde las 11.00 hasta las 22.20 con frecuencia cada 15 minutos, incluyendo las estaciones mencionadas.