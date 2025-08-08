Yacimiento de Adro Vello, un paso más hacia la musealización

El yacimiento arqueológico de Adro Vello ya dispone de un aula de interpretación en la que familiarizarse con esta joya patrimonial, cultural e histórica que encierra parte del pasado del pueblo de O Grove y de toda Galicia.

Es un paso decisivo, después de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2022. Y puede ser, por qué no decirlo, una plataforma de lanzamiento hacia la ansiada musealización del yacimiento, asentado en la playa de O Carreiro.

Ese es el sueño de O Grove y la asignatura pendiente de todas las administraciones, toda vez que existe el convencimiento de que hay que proteger el ya deteriorado yacimiento, pero también de que lo más importante del mismo está aún por descubrir.

La visita al yacimiento. / Paco Luna

En este sentido, el alcalde de O Grove, José Cacabelos Rico, alabó este meeiodía la implicación de la Xunta y agradeció a la Consellería de Cultura la puesta en marcha de este centro de interpretación.

Aunque volvió a reclamar el desvío de la carretera provincial que pasa sobre la parte aún enterrada de la necrópolis y la musealización de todo el conjunto, para lo cual apela nuevamente a la colaboración de la Diputación y de la propia administración autonómica.

Acto inaugural

Fue el titular de la Consellería de Cultura, José López Campos, quien recibió y asumió ese mensaje durante el acto inaugural del centro de interpretación, abierto en un local anexo a la iglesia parroquial de San Vicente.

Acompañado en todo momento del párroco y ferviente defensor de la potenciación de Adro Vello, Juan Ventura Martínez Reboeiras, el conselleiro destacó la importancia de este lugar.

El centro de interpretación. / Paco Luna

Lo considera vital para «entender cómo fue evolucionando Galicia a lo largo de los siglos», ya que aquí están escondidos restos de más de 2.000 años de historia «de gran interés cultural y científico, desde vestigios de la época romana hasta la alta Edad Media».

Precisamente el centro de interpretación ahora abierto al público trata de mostrar al mundo «los valores patrimoniales, históricos, paisajísticos y socioculturales que reúne este bien», explican en la Xunta.

Archidiócesis de Santiago de Compostela

Lo que hizo la Consellería de Cultura, en colaboración con la Archidiócesis de Santiago de Compostela –que cedió el inmueble anexo a la casa rectoral– fue «desplegar los trabajos museográficos necesarios para dotar al emplazamiento de un aula interpretativa que cuenta con doce paneles explicativos que tratan la historia y el significado del yacimiento».

Los asistentes a la inauguración, ante el local cedido por la Iglesia. / Paco Luna

No faltan una maqueta, un sarcófago pétreo extraído en la necrópolis romana de Adro Vello y la réplica de la Moneda Xacobea, que conmemora la traslación de los restos del apóstol Santiago desde Palestina y fue hallada en Adro Vello en las excavaciones de 1985.

En Cultura concluyen que Adro Vello no solo es «uno de los bienes más singulares del patrimonio cultural gallego», sino también un espacio «de enorme interés científico, histórico y arqueológico» que ocupa «un emplazamiento significativo dentro del Camino de Santiago, al ser considerado el lugar de entrada del cuerpo del apóstol».

La inauguración del centro de interpretación se hizo acompañar de una visita al yacimiento. También estuvieron presentes el concejal conservador Pablo Leiva y el presidente de los comuneros de San Vicente, Manuel Castro.