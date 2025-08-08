Vilagarcianos y turistas acceden a importantes descuentos en Exporferta

La XIX edición de feria de oportunidades Expoferta, de la asociación de comerciantes Zona Aberta, está a disposición de vilagarcianos y turistas desde la tarde de ayer, en la plaza de la II República.

El alcalde, Alberto Varela, junto al concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou, y diferentes miembros de la asociación Zona Aberta, presentaron ante el público este que es uno de los eventos más esperados en el municipio cada verano.

Para esta edición, la feria cuenta con dieciséis comercios locales y permanece abierta hasta mañana, con horario de 10.30 a 14.30 y de 18.30 a 22.30 horas .

Esta es una de las grandes innovaciones de la temporada. Desde la asociación aseguran que «los compradores suelen consumir más en los días de semana que los sábados y domingos». Por ello, a diferencia de las anteriores, la exposición comenzó un día antes y, en consecuencia, no se prolongará hasta el domingo.

Lo ven como un experimento que, de funcionar adecuadamente, podrían repetir en futuras celebraciones.

Los establecimientos

Desde la organización sostienen que «los puestos que suelen llamar más la atención de los visitantes son los que son innovadores y diferentes al resto», haciendo referencia a la novedad implementada el año pasado con el stand de óptica.

Algunos de los sectores que acumulan siempre más demandantes son los de lencería, bisutería y las prendas en general.

Zulema Fresco, gerente de Zona Aberta, confiesa que ella misma espera la llegada de la feria cada verano, puesto que «las ofertas de muchos de los productos locales, son realmente beneficiosas». Añade que «todo el mundo le tiene echado el ojo a alguna prenda o complemento que le gusta los días antes para hacerse con el».

La feria está compuesta por comercios como Laralarita, Iratis Moda, San Carlos, Mirea, Miuchi, Orza Náutica, Morena, relacionadas con la moda; Don Cuero y Joyería Lucía, de accesarios; Calzados Vista Alegre y La Tienda de Ale, con la mejor zapatería; sumadas a Contigo Audiopticas , Lencería Carmen, D&L, Algodón de Azúcar Kids y Chic Home.