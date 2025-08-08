Vilagarcía intenta adecentar las farolas ornamentales de la ciudad
Hay gran cantidad de puntos de luz, papeleras y bancos afectados por la pegada de carteles
Los operarios actuaban ayer en Vista Alegre
Tras el repintado de los bancos de la plaza de España, Ravella, A Xunqueira y otros puntos de la ciudad, el gobierno de Vilagarcía centra actualmente su plan de seguridad y embellecimiento en la señalización horizontal de calles y carreteras y en el alumbrado ornamental, que como los propios bancos, papeleras y otros elementos sufren no solo las consecuencias del paso del tiempo y la corrosión, sino también la sistemática pegada de carteles que los estropean y afean la imagen de la villa.
En los últimos días los operarios trabajan en lugares como la avenida de A Mariña y la calle de Vista Alegre, a la altura de su conjunto monumental.
Lo hacen empleándose a fondo para eliminar las diferentes capas de panfletos pegadas a las columnas, postes o soportes de las farolas ornamentales, a veces también dañadas por grafiteros.
No sin complicaciones, ya que algunas de esas farolas acumulan papeles y cinta adhesiva desde hace años –lo cual hace más complicado su acondicionamiento–, los trabajadores del Concello limpian a conciencia esos elementos antes de aplicar sobre ellos una capa de pintura con propiedades antioxidantes, rehabilitando así las farolas y manteniendo su «aspecto antiguo».
