Somos reclama la limpieza del Umia y el rechazo a la represa de Cabanelas

Ante lo que consideran un «grave abandono» del río Umia, Somos Ribadumia va a presenta runa moción al próximo pleno del municipio en la que exige al Concello acciones de limpieza y adecentamiento del cauce y que se posicione en contra de la construcción de una represa a la altura de Cabanelas, destinada a mejorar la captación de agua potable para las urbanizaciones de la isla de A Toxa. La formación que lidera Sergio Soutelo insiste en que el Umia es un elemento paisajístico básico para el municipio, aunque lamenta la «desidia del concello y de otras administraciones, como Augas de Galicia, que no parecen demasiado interesadas en su bienestar; más bien al contrario, ya que autorizan auténticos atentados ambientales a un río que, ya históricamente, ha sido atacado por los vertidos».

La formación echa de menos un control sobre las especies foráneas, en especial las vegetales, y lamenta el «completo abandono de las labores de cuidado del cauce que, sumados al maltrato del embalse de Caldas, provocan todo tipo de incidencias, desde derrumbes a cambios en el curso del río». En este ámbito, Somos señala a Augas de Galicia, que «lleva años desaparecida, en una inacción sistemática, apareciendo para poner atrancos a actividades sostenibles o enviar informes cuando ya es tarde». Si bien las competencias son de Augas de Galicia, Somos también reitera el papel del Concello y, «en nuestro caso, el alcalde, David Castro, puede hacer muchas cosas, ya que tiene la capacidad para actuar a través de una sencilla declaración responsable que permite retirar árboles o basura del río sin autorización previa». Somos recuerda que el Náutico O Muíño está organizando la Baixada do Umia, prevista para el 6 de septiembre, prueba que «se encuentra en riesgo por el abandono del río». El club lleva años quejándose de los problemas para organizar esta prueba, lo que les ha llevado a realizar múltiples variaciones en el recorrido, a lo que se suma que «tienen problemas para realizar sus entrenamientos diarios por árboles caídos que entorpecen las zonas de paso a los piragüistas».

La formación también carga contra Augas de Galicia por autorizar la construcción de una represa en Cabanelas, «un azud permanente que afectaría a una superficie de 1.200 metros cuadrados que, en 2016, contó con el posicionamiento en contra del Concello», un posicionamiento que, ahora, no estaría tan claro para Somos ya que «Castro no presentó alegaciones al proyecto cuando se volvió a poner a exposición pública en 2022, además de no informar al resto de la corporación sobre ello, más bien, optó por ocultarlo».

Ven más cuestiones negativas que positivas, tanto medioambientales como turísticas, por eso emplazan a la corporación, a través de la moción, a «oponerse a la construcción de este azud permanente y a instar al grupo de gobierno a hacer todo lo legalmente posible para frenar su construcción, informando de las medidas que se tomen». También exigen iniciativas para la puesta en valor del cauce del Umia.