El PP se basó en un robo de coche inexistente para arremeter contra el gobierno meco

«Desde el PP queremos expresar nuestra más profunda indignación y preocupación por el robo de un vehículo en pleno centro urbano de O Grove a plena luz del día, en pleno verano, y sin que hubiese presencia de la Policía Local en el momento de los hechos». Así se pronunciaba ayer el grupo municipal conservador que dirige Pablo Leiva, aprovechando ese supuesto robo para arremeter contra el gobierno del socialista José Cacabelos.

Los populares indicaban que «el robo del martes en una de las zonas más transitadas y céntricas de la villa –el entorno de la plaza de abastos–, no nos sorprende, pues llevamos meses advirtiendo de la gravísima situación en la que se encuentra la seguridad ciudadana en nuestro municipio, pero vuelve dejar al descubierto la nefasta gestión que se está haciendo de la Policía Local».

Independientemente de si los argumentos del PP son válidos, y aún siendo cierto que la situación de la Policía Local es precaria, lo que sucede es que para decir todo eso los conservadores se aferraron a un robo que, en realidad, nunca existió.

Efectivamente, el turismo que sus propietarios buscaron desesperadamente entre la plaza de abastos y la casa de la tercera edad había desaparecido. Pero no porque alguien se lo robara, sino porque ellos mismos lo movieron y no se acordaban.

Se lo pasaron en grande

Parece que los dueños del turismo son unos ciudadanos llegados a O Grove desde Burgos que se pasaron la mañana y las primeras horas de la tarde «saboreando» OGrove.

En un momento dado cambiaron el coche de sitio, y antes o después de hacerlo se subieron a uno de los catamaranes que surcan la ría y sirven mejillones y abundante vino a bordo.

Parece que la alegría del momento les llevó a olvidarse de que habían cambiado el coche de sitio y fueron a buscarlo al lugar donde lo habían aparcado la primera vez, de ahí que inicialmente pensaran que se lo habían robado.

Pero ese robo, hay que insistir, nunca existió, sino que todo se quedó en una simple confusión que, por otra parte, sucede más de lo que se cree, tanto en O Grove como en otras localidades.

En la pasada Romaría Vikinga de Catoira, sin ir más lejos, los dueños de un turismo estuvieron dando tumbos buscando el coche que habían perdido, y que resultó estar estacionado en una de las fincas habilitadas como zona de estacionamiento. ¡Pero no se acordaban!

Claro que también se dio el caso de alguien que en estado ebrio pasó parte de la madrugada del domingo tirado en una zanja hasta que los vecinos lo socorrieron.

Volviendo a O Grove, parece que los burgaleses propietarios del coche perdido también habrían consumido alcohol en cantidades suficientes como para despistarse y pensar en el robo, lo cual lleva a algunos vecinos a bromear diciendo que «esa es la mejor prueba de que en nuestro pueblo lo pasas tan bien que te olvidas de todo».

Algo frecuente

«Es algo que sucede con frecuencia, ya que algunos pasan el día de fiesta y cuando quieren volver al coche ya no saben dónde lo estacionaron», confirman en la Policía Local.

Bromas al margen, lo sucedido ha servido al PP para atacar con dureza al ejecutivo y denunciar un «déficit de efectivos policiales que crea una sensación de total indefensión e inseguridad, tanto entre los vecinos como entre los miles de visitantes que recibe la villa en estas fechas».

Para llegar a decir que de haberse aprobado su propuesta de instalación de cámaras de videovigilancia «podrían ayudar a identificar a los autores del robo». Aunque lo más acertado sería decir que las cámaras permitirían ver a los dueños del coche pasándolo en grande y cambiándolo de sitio.

Consultado sobre este episodio,Pablo Leiva reconocía esta misma mañana que «quizás nos precipitamos un poco al posicionarnos públicamente en base a un robo que no existió».

Confiesa que dio credibilidad a una publicación local en redes sociales que resultó ser falsa, «ya que la propia Guardia Civil nos dice que el robo no fue tal».

En cualquier caso, el líder del PP aprovecha para decir que «el problema de la inseguridad es cierto».