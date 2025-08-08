Porto Piñeiro sube un peldaño más

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acompañó al alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, en el levantamiento del acta de replanteo de una nueva fase de las obras de regeneración ambiental de la laguna de Porto Piñeiro. En esta se invertirán 574.990 euros que serán financiados con fondos del programa europeo Next Generation.

Este acontecimiento permite dar comienzo a las obras, de las cuales Covsa es la adjudicataria, que incluyen la creación de una playa artificial. Junto a la zona de baño, se proporcionará al espacio alumbrado público con una red soterrada, se instalará mobiliario urbano y se realizará un nuevo tramo de senda.

«Es una actuación que me hace sentir orgulloso porque se trata de uno buen uso de los fondos Next Generation, para poner en valor una zona que estaba degradada por la actividad minera y que se recuperará para convertirla en un espacio natural y en un reclamo turístico», expresó Merelles.

La visita a la zona realizada ayer. / FdV

Por su parte, el regidor recordó que la laguna, que abarca más de cinco hectáreas y se convertirá en un gran parque acuático , ocupa una antigua explotación minera a cielo abierto de la que se extraía arcilla para la elaboración de materiales de construcción.

Se trata de un proyecto valorado en más de 14 millones de euros que incluye una piscina, un área de juegos de arena y agua y una zona deportiva con equipamiento ciclista. También están previstas una cueva natural en el borde de la laguna con un escenario flotante y cabañas para el alojamiento de visitantes.

«Sabemos que es un proyecto muy ambicioso, pero nosotros cuando creemos en algo tiramos para adelante pasito a pasito, en estos momentos tenemos ya conseguidos alrededor de tres millones de euros», confesó Maneiro.

En 2023 se ejecutó la primera fase en la zona sur de Porto Piñeiro, donde se habilitaron los primeros tramos de las sendas, se colocó mobiliario urbano, se creó un parque infantil y se plantaron árboles frutales con una inversión cercana al medio millón de euros. A finales del año pasado comenzaron las obras de colocación del cierre de seguridad perimetral por valor de 366.200 euros.

Este mes se iniciarán las obras para la construcción de la playa fluvial y, durante el último cuatrimestre del año, se espera contratar otras dos fases: el final de las sendas ciclistas y peatonales, por 615.000 euros del programa Pone2030; y la construcción de una piscina y acondicionamiento de los terrenos adyacentes con 902.000 euros, de los que la Diputación aportará 700.000 del Plan Extra y el Concello los 202.000 restantes.