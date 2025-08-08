La Policía Local de O Grove detecta «aberraciones» en algunas autocaravanas

A pesar de la precaria situación que atraviesa y hace que O Grove se quede sin servicio con demasiada frecuencia, lo cual causa estupor y sorpresa en un municipio turístico como este, la Policía Local tiene a veces tiempo para controlar lo que muchos consideran una «lacra»: la invasión de autocaravanas.

Fruto de esas inspecciones los agentes deducen que se cometen verdaderas «aberraciones» e incluso graves atentados medioambientales, lo cual coincide con los argumentos tantas veces manejados por vecinos, empresarios turísticos y políticos para reclamar un control férreo que nunca llega.

Baste como ejemplo que en una sola hora de vigilancia policial en las zonas más frecuentadas por las «casas rodantes» los policías municipales llegaron a detectar hasta catorce vehículos cometiendo alguna irregularidad.

Una autocaravana acampada en A Toxa. / FdV

Más concretamente, dos de ellos estaban «acampados», es decir, cómodamente instalados en un aparcamiento público y a orillas de una playa, lo cual está terminantemente prohibido.

Las otras doce estaban estacionadas en diferentes espacios medioambientalmente protegidos a los que habían llegado saltándose señales de dirección prohibida.

Si quieres naturaleza debes respetarla, al igual que debes acatar las normas porque aquí convivimos todos y O Grove no es un camping salvaje Policía Local de O Grove

Falta de civismo

Es, como queda dicho, solo un ejemplo de lo que ocurre en O Grove, uno de los muchos municipios gallegos afectados por el descontrol de las autocaravanas. Mejor dicho, por la falta de civismo y el nulo respeto a las normas de algunos caravanistas.

Claro que también las hay aparcadas y vertiendo aguas sucias en la calle, así como otras que sacan la cocina y casi el salón entero al exterior para estar como en casa, pero ocupando lugares públicos en puntos estratégicos de la localidad.

Casa rodantes investigadas. / FdV

Como siempre, A Toxa, A Lanzada, As Pipas y Con Negro son los lugares más castigados. Y lo que en ellos ocurre lleva a la Policía Local no solo sancionar, sino también a pedir respeto.

«Si quieres naturaleza debes respetarla, al igual que debes acatar las normas porque aquí convivimos todos y O Grove no es un camping salvaje», es el mensaje que lanza el cuerpo policial que dirige Francisco Candal.

Ponerse a hacer chorizos asados en un pinar es, simplemente, una acampada ilegal, una barbaridad y una temeridad

Prohibido

Como también recuerda que «estacionar no es acampar; estacionar es parar el vehículo dentro de una plaza, como hace cualquier otro vehículo, y eso supone que no se pueden extender los toldos de la autocaravana, ni mucho menos sacar sillas, mesas, cocina y demás utensilios al exterior».

Puestos a citar ejemplos, los agentes advierten de que «ponerse a hacer chorizos asados en un pinar es, simplemente, una acampada ilegal, una barbaridad y una temeridad».

Autocaravanas en A Toxa. / M. Méndez

Para recordar a continuación que «no se puede entrar con las autocaravanas al monte, las playas ni cualquiera de las zonas protegidas de O Grove, a veces saltándose todo tipo de señales y actuando sin el menor sentido común».

En la Policía Local de O Grove terminan diciendo que «respetar es convivir, y si bien en nuestro pueblo recibimos a todos, no podemos tolerar abusos ni atentados contra la naturaleza».