O Salnés cerrará el grifo por las noches si persiste el elevado consumo de agua

Los concellos de O Salnés emitirán hoy una serie de bandos solicitando un uso responsable del agua para tratar de frenar los elevados consumos que se están registrando. Están muy cerca de superar la capacidad de la planta potabilizadora y en caso de que la situación persista, adoptarán otras medidas más restrictivas para evitar el desabastecimiento total, siendo la más dura el corte del servicio durante las noches para que la red se recupere.

Las autoridades esperan que vecinos y turistas tomen conciencia y no sea necesario llegar a este extremo. De hecho, dan un plazo de dos semanas para atender a estas medidas preventivas, que también afectan a las propias administraciones, pues se pide no llenar piscinas, ni regar jardines y se cerrarán las duchas de las playas, entre otras cuestiones.

La decisión se tomó en la comisión ejecutiva de alcaldes de la Mancomunidade do Salnés celebrada ayer y se aprovechó para establecer un protocolo de actuación en caso de que los consumos sigan sin freno y, por tanto, excedan de la capacidad de la ETAP de Treviscoso de producir agua potable.

Cabe recordar que la comarca cerró julio con el consumo más alto de su historia –820 millones de litros– debido a una elevada presencia de visitantes y a las altas temperaturas. Así que el sistema está al límite y el riesgo es real porque, «evidentemente», ahora llegarán más. En agosto de 2024 vinieron 100.000 turistas más que en julio.

El gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, explicó que hay dos planes elaborados con el consejo de un experto ingeniero en infraestructuras hidráulicas. El A, que contempla el encendido de un tercer motor del bombeo que extrae el agua del río Umia y que no se usa habitualmente porque acelera el proceso de filtrado, pero «al estar en verano, no es problema porque el agua del río está más limpia».

En caso de colapso total se recurriría al B, que supondría cortar el servicio por las noches para poder llenar los depósitos de cara a las jornadas diurnas.

También se habló de acelerar el proyecto de ampliación de la ETAP y, de hecho, se sacará por urgencia la redacción del proyecto de ejecución. Y también el de la digitalización de la red. Nuevas inversiones para un sistema que está muy cuidado y, de hecho, si no fuera por las recientes mejoras de 800.000 euros, «a día de hoy, ya estaríamos sin agua».