El pueblo del Alobre entraba por Valle-Inclán en barca y tenía «parrillas» para berberechos

Los arqueólogos volvieron ayer a la parcela de Valle-Inclán para continuar con las investigaciones iniciadas hace un lustro y que han obtenido importantes hallazgos sobre los orígenes de Vilagarcía. Durante tres meses, un equipo de ocho personas excavará e indagará en una superficie de unos 150 metros cuadrados, donde está la cetárea romana que las desató y la puerta marítima de la Edad de Hierro, que fue un bombazo. El objetivo es saber qué ocurrió en los 800 años de historia transcurridos entre la construcción de ambas, en una zona que estuvo habitada durante casi mil años.

Se trata de la quinta intervención de una serie de trabajos iniciados en 2019 y que han permitido montar un puzle provisional de lo que sucedía en este asentamiento humano hace unos 2.500 años; como que el castro de Alobre tenía un perímetro bastante mayor del pensado y una población importante en cantidad; que su ocupación se adelantaría un par de siglos y que los antepasados de los vilagarcianos ya hacían «parrilladas» de berberechos.

Las piezas son los restos descubiertos desde que Mercadona dio los primeros pasos en esta parcela para construir el supermercado que existe hoy en la parte baja del ya conocidísimo castro, uno de los más importantes de Galicia.

Una sucesión de hallazgos que sorprendió a los expertos. De hecho, el director de esta nueva campaña, Israel Picón, de A Citania, no espera encontrar nada tan destacado, aunque en la anterior «pensábamos que el yacimiento ya no daría más de sí y apareció la puerta, que es la evidencia máxima de que el castro no era solo una zona apartada e aislada de explotación de fundición. Y es que se trata de una puerta de entrada desde el mar y de todo el comercio marítimo que siempre tuvo esta ría», explicó ayer, en una visita oficial junto a autoridades y responsables de la compañía, que está sufragando todo esto.

Una rampa para los barcos

Son los restos destapados más recientes y, por lo que sabe, «nunca se ha documentado una puerta marítima de este tipo en el noroeste peninsular». Mide 2,10 metros de ancho y aún se ve su camino de acceso y una rampa por la que ascenderían los barcos. Según Picón, podría ser de la segunda Edad de Hierro, del siglo IV-V de antes de nuestra: «Pensamos en otra vivienda, pero había un esquinal que era demasiado grande para serlo y parecía el lateral de algo. Además, la manufactura era un poco tosca para ser romana».

Está a escasos metros de la cetárea del siglo IV d.C. y que forma parte del área a excavar ahora–solo se había documentado la planta–. El objetivo es «acabar de investigarla y saber cómo se entrelazaron el mundo de la Edad de Hierro y el romano. Esto es como si nosotros usáramos algo del siglo XVII», añadió el director.

Esta factoría fue lo primero en aparecer en la parcela que, según él, no se abrió por el Alobre, sino por ubicar de manera exacta la necrópolis de Arealonga. De hecho, en una anterior excavación, ordenada por Patrimonio de la Xunta, se hallaron dos enterramientos sin ajuar ni caja, directamente sobre el sustrato, y pertenecientes a este cementerio –los huesos están en datación–. Además, teniendo en cuenta investigaciones y catas anteriores, se sabe de hasta una treintena, «así que si había una necrópolis de esta dimensión, la población tendría que ser increíble», añadió Picón.

Cabe recordar otra piezas de este puzle desenterrado en este predio, el 15, como la primera cabaña castrexa fuera del perímetro del Alobre y que estaba alejada de zonas habitaciones y cerca del agua, del mar, porque estaba dedicada a la fundición. «Se pensaba que el castro era muy pequeño y estaba muy ceñido a la parte alta, pero ahora sabemos que estaba ampliado hacia el mar», recordó el arqueólogo.

El alcalde, Alberto Varela, destacó que la edificación del supermercado contó con «todos los informes favorables» y destacó su «preocupación» por el valor patrimonial de la parcela. Hasta Picón le llamó «mecenas», pues es que incluso va a poner 60.000 euros para la musealización que Ravella hará en 2026, con entrada desde el jardín Valdés Bermejo. Asimismo, a preguntas de los medios, el regidor indicó que no cerrarán el Alobre por la noche para evitar el vandalismo y que seguirán insistiendo en pedir civismo y «mayor control policial».