Maneiro: «Tras la subestación, ya pensamos en el parque empresarial»

Valga asistió ayer al acto de recepción de las obras de la subestación eléctrica construida en Medela, que mejorará la calidad del suministro eléctrico en todo el municipio y que, además, garantiza la potencia suficiente para la actividad industrial que actualmente se desarrolla en la localidad.

Incluso, este potencial eléctrico se extenderá a las industrias que puedan asentarse en el parque empresarial proyectado para la zona.

La adjudicataria de las obras fue la empresa vasca Elecnor. Para esta construcción se realizó una inversión cercana al millón y medio de euros, de los que la Consellería de Industria asumió alrededor de un millón.

Mientras, el Concello aportó casi 500.000 euros lo que «no está nada mal para un municipio como Valga, pequeño en habitantes, pero no así a nivel industrial, ya que es una de las potencias más grandes de este entorno», comentó el alcalde José María Bello Maneiro, presente en el acto.

El regidor se confesó «muy satisfecho por ver finalizadas estas obras» lo que permite iniciar los trámites para desarrollar los más de 200.000 metros cuadrados de terreno del futuro parque empresarial de Valga.

El objetivo de esta subestación pasa por dotar de suministro al futuro polígono industrial que se proyecta en Medela, pero esta nueva línea también se conectará a la empresa valguesa Extrugasa, que necesita un aumento en términos de potencia para su planta de Campaña.

El proyecto se desarrolló en virtud de un convenio de colaboración firmado entre el Concello, Extrugasa y Unión Fenosa Distribución, que ahora se encargará de explotar y gestionar las nuevas instalaciones .

Bello Maneiro explicó que la parte más complicada de esta actuación fue «conseguir la autorización por parte de Fenosa para abrir la línea de alta tensión que pasa por aquí y también por los terrenos del polígono».

Un impulso industral

Desde el gobierno entendían que era lo más lógico, pero «inicialmente, no lo autorizaban, sino que pretendían traer una línea subterránea, primero desde Caldas de Reis y después desde Padrón, lo que hacía totalmente inviable el proyecto del parque empresarial», concluye.

El alcalde sacó pecho al término de la presentación sosteniendo que «nos sentimos muy orgullosos de esta obra, a pesar de que la oposición puso todas las trabas posibles para que no se ejecutara, pero los hechos ponen a cada uno en su sitio».

En el acto de recepción participaron, además del alcalde, el interventor municipal, José Juan Vidal Vilanova, el jefe de obra de Elecnor, Pedro Rodríguez, el director facultativo de la obra, Jesús Sambade y un técnico asesor.

Además, Extrugasa ha comunicado que próximamente tiene previsto dar inicio a las obras para conectar la subestación con su fábrica de Campaña a través de una línea soterrada.