Huye con dos zapatillas del pie izquierdo puestas y regresa por la cartera
Es una mujer joven muy conocida de las fuerzas de seguridad
Se llevó el calzado de una tienda del centro de Vilagarcía
Se frotó los pies con un árbol antes de que llegara la policía para que parecieran zapatillas viejas
Una joven muy conocida por las fuerzas del orden, dado su largo historial delictivo, protagonizó este mediodía otro incidente en el centro de Vilagarcía.
Sucedió en la plaza de Galicia, cuando accedió a una tienda de deportes y, tras dejar sus viejas zapatillas a un lado, se calzó dos nuevas, con las que se dio a la fuga.
Pero todo le salió mal, empezando por el hecho de que ambas zapatillas fueran del pie izquierdo. Aún así, y a pesar de que uno de los empleados de la tienda la persiguió, logró alejarse de la zona por las calles anexas.
Pero quiso regresar, dado que en su huida se le habían caído, dentro de la tienda, la cartera y el tabaco, que quiso recuperar pero habían sido requisados ya por los trabajadores del negocio.
Así que mientras la joven esperaba a que le devolvieran sus pertenencias, y a sabiendas de que llegaba la Policía Nacional, no se le ocurrió otra cosa que frotar fuerte sus flamantes zapatillas contra un árbol situado en la puerta, quizás para tratar de convencer a los agentes de que ya eran viejas.
Destrozó dos pares
Lo que consiguió, a la postre, fue destrozar dos pares de calzado distintos, que allí se quedaron, dentro de la tienda, cuando tras despachar con los policías se fue paseando tranquila y sonriente junto a un «colega» que la esperaba en la plaza.
«Su actitud nos pareció muy sospechosa desde el principio, por eso llamamos inmediatamente a la policía», explicaban, una vez superado el susto, los empleados de la tienda.
Los mismos trabajadores, por cierto, que tuvieron que soportar las amenazas e insultos de la delincuente, quien incluso los animó a que dieran su nombre a la policía cuando la llamaran, «porque ya me conocen de sobra», espetó.
