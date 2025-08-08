Huye con dos zapatillas del pie izquierdo puestas y regresa por la cartera

Una joven muy conocida por las fuerzas del orden, dado su largo historial delictivo, protagonizó este mediodía otro incidente en el centro de Vilagarcía.

Sucedió en la plaza de Galicia, cuando accedió a una tienda de deportes y, tras dejar sus viejas zapatillas a un lado, se calzó dos nuevas, con las que se dio a la fuga.

Pero todo le salió mal, empezando por el hecho de que ambas zapatillas fueran del pie izquierdo. Aún así, y a pesar de que uno de los empleados de la tienda la persiguió, logró alejarse de la zona por las calles anexas.

La joven cazada con las zapatillas y dos de los agente movilizados. / M. Méndez

Pero quiso regresar, dado que en su huida se le habían caído, dentro de la tienda, la cartera y el tabaco, que quiso recuperar pero habían sido requisados ya por los trabajadores del negocio.

Así que mientras la joven esperaba a que le devolvieran sus pertenencias, y a sabiendas de que llegaba la Policía Nacional, no se le ocurrió otra cosa que frotar fuerte sus flamantes zapatillas contra un árbol situado en la puerta, quizás para tratar de convencer a los agentes de que ya eran viejas.

La llegada de los agentes a la tienda. / M. Méndez

Destrozó dos pares

Lo que consiguió, a la postre, fue destrozar dos pares de calzado distintos, que allí se quedaron, dentro de la tienda, cuando tras despachar con los policías se fue paseando tranquila y sonriente junto a un «colega» que la esperaba en la plaza.

«Su actitud nos pareció muy sospechosa desde el principio, por eso llamamos inmediatamente a la policía», explicaban, una vez superado el susto, los empleados de la tienda.

Los mismos trabajadores, por cierto, que tuvieron que soportar las amenazas e insultos de la delincuente, quien incluso los animó a que dieran su nombre a la policía cuando la llamaran, «porque ya me conocen de sobra», espetó.