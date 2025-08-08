Durán plantea mejorar la señalización de las alternativas al «atasco» de A Illa

Los problemas que genera el semáforo de A Pantrigueira en el tráfico de entrada y salida de A Illa tendrían una solución para el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que va a proponer a la Consellería de Infraestrutura la mejora de la señalización de rutas alternativas desde la rotonda de O Terrón para reducir los tremendos atascos que se registran en ese vial a la entrada y las salidas de las playas.

Durán entiende que el semáforo de A Pantrigueira no solo no es el responsable de esos atascos, sino que su funcionamiento es totalmente necesario para los vecinos de ese lugar y de San Miguel de Deiro que, sin él, no podrían incorporarse con garantías de seguridad a la PO-307. «La mejor solución para todos es que la Consellería refuerce la señalización de las diferentes alternativas, conocidas por los vecinos, para mejorar la movilidad y distribuir todo el tráfico». En ese sentido, Durán insiste en que «cada fin de semana, vemos como la PO-307 está colapsada y el vial que lleva desde O Terrón a Caleiro, que facilita llegar a Vilagarcía, está totalmente vacío, y lo mismo ocurre con otras alternativas». De hecho, Durán cuenta hasta cuatro opciones diferentes para evitar el atasco una vez se ha superado el puente de A Illa, asegurando que «su utilización va a ser mucho más efectiva que andar apagando el semáforo, con el que parece que alguno está obcecado».

El regidor mantiene que es contrario a la opción de apagar el semáforo porque «se causaría un grave perjuicio a los vecinos de zonas como San Roque do Monte o A Pantrigueira, que tienen todo el derecho del mundo a acceder a la PO-307», además de recordar que «en ese punto se han registrado un buen número de accidentes, alguno de ellos grave, por lo que mantener los semáforos debe ser una prioridad para la seguridad viaria en la zona». La iniciativa de señalizar los desvíos se utilizó hace algunos años, aunque tuvo escaso éxito, siendo utilizada tan solo por los conductores locales. También se llegaron a apagar los semáforos durante el verano de 2022, tras las constantes quejas de los conductores, pero eso desató un gran malestar entre los vecinos de A Pantrigueira y San Roque do Monte al sentirse perjudicados por la decisión. La última medida ha sido ampliar la duración del paso para los vehículos que circulan por la PO-307 y limitar, con un sensor, las salidas desde los viales adyacentes, pero las colas continúan siendo habituales durante los fines de semana, tanto a la entrada hacia A Illa poco después del mediodía, como a la salida, sobre las 20.00 horas.

La propuesta que realiza Durán surge después de que el alcalde del vecino municipio de A Illa, Luis Arosa, clamase contra los semáforos, al señalarlos como responsables de una parte del colapso que sufre el municipio isleño todos los veranos. Arosa reclama que se adopten medidas al respecto por parte de la Consellería de Infraestruturas para acabar con «las colas interminables», lamentando que desde la administración autonómica «no se haya hecho absolutamente nada pese a las evidencias y a nuestra insistencia».