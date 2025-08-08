Colas interminables en Vilanova para degustar mejillones y berberechos

Todavía no se había inaugurado la fiesta cuando la plaza de O Castro de Vilanova era un bullicio de gente en una cola interminable para adquirir los tickets con los que degustar las ocho propuestas que están encima de la mesa. Así arrancó ayer la XXXI edición de la Festa do Mexillón e do Berberecho, un evento que se extenderá hasta el domingo y que, este año, puede batir todos los récords anteriores. En esas colas había gente de todo origen geográfico, desde vecinos de la comarca hasta un grupo de neozelandeses, que asistieron a una inauguración del evento que protagonizó el alcalde, Gonzalo Durán, y el titular de la Consellería de Cultura, José López.

El regidor vilanovés salientó en su intervención el progresivo incremento de asistentes, ensalzando el trabajo que se viene realizando para promocionar no solo los dos productos, sino también el municipio como destino turístico. José López alabó la calidad de los productos gastronómicos de la localidad, así como el amplio programa de la fiesta. «No hay nada más atractivo que acercarse a Vilanova y disfrutar de uno de nuestros productos más típicos y que nos identifica tanto en el resto del mundo, el mejillón». También alabó la importancia de este tipo de celebraciones, ya que «proyectan esa imagen de Galicia en la que conviven la producción artesanal y la modernidad».

La carpa se llenó de comensales ayer. | Noé Parga

La carpa gastronómica estará abierta hasta el domingo en horario de 12.30 a 16.30 y de 19.00 a 23.00. Los tickets para los distintos platos se podrán adquirir en las dos taquillas que se encuentran en las inmediaciones de la carpa. En cuanto a las propuestas, se pondrán a disposición del público ocho platos diferentes, que oscilarán entre los 5 y los 14 euros: mejillones al vapor, a la vinagreta, tigre, berberechos al vapor, empanada de maíz, croquetas, paella de mariscos y pulpo á feira.

Con la carpa gastronómica como centro neurálgico, la Festa do Mexillón e do Berberecho cuenta con otros atractivos. Por ejemplo, la XXI Feira de Oportunidades, que abrirá hoy, a las 10.00 horas e integra al comercio local. Está organizada por la Asociación Vilanova Centro y cuenta con un total de 22 casetas que están instaladas en la avenida do Recheo, donde se podrán adquirir todo tipo de gangas.

El mejillón al vapor es una de las propuestas. |NP

Por la noche, llegará el show de la Orquestra Panorama en el parque de O Cabo. Será a partir de las 23.00 horas y se espera la asistencia de miles de personas. Mañana, se apostará por la tradición ya que una banda participará en la procesión marítima en honor de la Virxe do Carme, que saldrá a las 19.00. Por la noche será el turno de la actuación de Milladoiro, que será en la plaza de O Castro a partir de las 22.00 horas.

El domingo será la jornada grande, cuando tendrá lugar la lectura del pregón y la entrega de las Insignias de Ouro e Brilantes a personas que se han destacado tanto en la promoción de estos productos como de Vilanova. El evento finalizará con la actuación de Roi Casal en el Xardín Umbrío a partir de las 21.00 horas.