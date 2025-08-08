Otro coche empotrado contra las viñas de Dena

La misma curva y dos parras anexas han sido escenario de dos accidentes en cinco días, en el vial de Viliquín (Dena).

El miércoles por la noche fue un Seat León el que, tras salirse de la vía y recorrer unos veinte metros, acabó empotrándose con un sólido poste de hormigón de una parra de albariño lindante con la dañada el viernes pasado.

Este turismo también procedía del entorno del polígono de Nantes, y usaba este angosto vial para subir a Viliquín y dirigirse a Dena. El conductor y único ocupante, un arousano de 31 años que salió ileso, adujo que sufrió un reventón en la rueda derecha delantera cuando se disponía a acometer la cerrada curva sin visibilidad. Ello le hizo perder el control del vehículo y recurrir como escapatoria a una angosta servidumbre de tierra entre viñas.