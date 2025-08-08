Catoira: diez semanas en defensa de la sanidad

Continúan las protestas en Catoira por una sanidad pública de calidad. Se cumplen ya diez semanas de manifestaciones contra la situación precaria que viven los vecinos. Esta última concentración ha recogido más de cincuenta firmas en las primeras horas reclamando las diferentes injusticias a la Xunta.

El vecindario denuncia la no sustitución a tiempo completo de los profesionales de medicina familiar y pediatría en el centro. Esta situación obliga a la población a desplazarse al servicio de urgencias del Hospital del Salnés en Vilagarcía que está a 14 kilómetros. También, destapan la carencia del servicio de Pediatría, que solo está disponible para los más pequeños los viernes, lo que, de nuevo, provoca desplazamientos forzados.

Por último, una de las grandes polémicas del verano ha sido el traslado de la ambulancia medicalizada al Concello de Sanxenxo, que está a 45 kilómetros y «pone en riesgo la atención de urgencias y emergencias vitales de la población de Catoira», explican.

Por ello, exigen que la administración adopte medidas urgentes para garantizar una atención sanitaria digna y completa en el municipio, la cobertura total de las plazas de medicina de familia con refuerzos durante el resto del año y una atención pediátrica permanente. Además, del retorno de la ambulancia medicalizada al Hospital do Salnés.

La concentración en el centro de salud de Catoira comenzó con un aplauso por los dos meses y medio de protestas. Los manifestantes presentaron tres mesas: una de reclamaciones para el Sergas, otra para grabar testimonios personales y la otra para la recogida de firmas. La colecta será entregada el próximo 3 de septiembre en el Hospital do Salnés.

Posteriormente, el vecindario acudió a las aceras de la carretera principal con pancartas para que los conductores vieran sus protestas, como ya es habitual.

Cuentan que se repartirán las hojas de protestas por diferentes comercios de Catoira para que sea más fácil y accesible firmar a favor del vecindario.