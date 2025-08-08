Carreirón protagoniza el programa +Bosques

El programa de la Diputación +Bosques, una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza, se desarrollará este fin de semana en el parque de Carreirón. Una quincena de personas van a poder disfrutar mañana del parque natural de A Illa, un espacio que tiene la catalogación de Zona Intermareal de Especial Protección para las aves y está integrado en el Complexo Intermareal Umia-O Grove.

Se trata de una península de 1,3 kilómetros cuadrados, unida a A Illa por el tómbolo Salinas, que se encuentra en estado completamente puro y con varios senderos. Su recortada costa da lugar a playas de arena fina, lagunas y marismas, así como a diferente flora y fauna. El interés de la propuesta de la Diputación se refleja en el hecho de que todas las plazas que había para esta ruta se agotaron en cuestión de minutos.