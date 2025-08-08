Cambados inicia hoy las rutas y conciertos de su Festa Mariñeira
Cantareiras Madialeva encabeza el carte de esta segunda jornada
Cambados
Cambados da continuidad hoy a la II Festa Mariñeira con los primeros actos centrales. Así, habrá una ruta guiada con la asociación de mariscadoras Guimatur y por la noche tendrán lugar los conciertos de Cantareiras Madialeva, Mj Pérez y Dj Peter, a partir de las 21.00 horas.
Cabe recordar que durante las actuaciones funcionará la «Xanela do mar», una taberna cuya recaudación se destinará a terminar la restauración de la mítica dorna «Airexa». Una tarea que realiza la Asociación Vela Tradicional de Cambados y que aún precisa de unos 15.000 euros. El programa continuará mañana con una charla sobre la torre de San Sadurniño, navegación, gastronomía y más música.
