Adjudican a Covsa la reparación de la senda de la playa de O Terrón

La Mancomunidade de O Salnés ha adjudicado por cerca de 30.000 euros la mejora del entorno de la playa de O Terrón, en el lugar conocido como Con da Mina, situada en Vilanova de Arousa. Las obras van a ser ejecutadas por la empresa Covsa, que presentó la mejor oferta de las tres que concurrieron al concurso. Esta obra tiene como principal objetivo acabar con el deterioro en el que se encuentra la senda peatonal que bordea la playa en ese lugar, una situación que lleva tiempo arrastrando y que ofrecía una pésima imagen del municipio.

Las obras consistirán en la retirada de los materiales degradados, en la realización de zanjas para su relleno y recuperación del suelo. A partir de ahí se elaborarán las estructuras que fijan la senda y se procederá a la pavimentación con arena. El último paso será la colocación de vallas de madera bordeando el arenal.

La actuación está asociada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su principal objetivo es mejorar el estado de una infraestructura que cuenta ya con muchos años a sus espaldas. También se quiere mejorar la imagen que se ofrece de la comarca y, en concreto, de Vilanova de Arousa, ya que ese tramo de senda peatonal forma parte de la Variante Espiritual, o lo que es lo mismo, es atravesada a diario por los cientos de peregrinos que optan por esta alternativa para poder seguir los pasos del cuerpo del Apóstol a través de la ría de Arousa, embarcando en la Estación Marítima de Vilanova. Queda pendiente el inicio de las obras, aunque se estima que comenzarán en las próximas semanas.