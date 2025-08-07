La Xuntanza de Ribadumia se podrá disfrutar desde 10 euros
Los no empadronados deberán pagar 30
Ribadumia
Ribadumia se llenará de vida con la XXX Xuntanza dos nosos maiores, una jornada para disfrutar en buena compañía el 30 de agosto. El encuentro comenzará con una misa a las 13.00, seguida de un almuerzo, para continuar con una tarde de bingo. Para cerrar la fiesta se realizará una velada de baile junto a «La sintonía de tu vida» desde las 18.00 horas.
La inscripciones están abiertas hasta el día 27 de agosto. Los empadronados en Ribadumia pagarán 10 euros, mientras que el resto deberá abonar 30.
