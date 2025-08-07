Una vecina de Xanza firma la imagen de la Festa da Anguía de este verano

El cartel anunciador de la XXXV Festa da Anguía e Mostra da Caña do País será el diseñado por Bárbara Rey, vecina de Parafita (Xanza). Tras las decisiones del jurado, fue la ganadora del concurso artístico convocado por el Concello para elegir el póster con el que se promocionará la celebración gastronómica, que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto.

La obra, que se presentó bajo el lema «Caña do país: espírito galego, orgullo valgués», tiene como elemento central un alambique para el destilado artesanal del aguardiente tan característico de esta fiesta y dos botellas de caña do país, bajo las que se encuentra una anguila. El segundo premio fue para Lois Tasende con un colorido diseño en el que el río Valga y el parque Hermanos Dios Mosquera presencian cómo emergen varias anguilas. El tercer premio recayó en Ángeles Garrido que presentó una pintura en la que, entre fuegos de artificio, aparecen una anguila y un alambique.

Los tres galardonados del concurso al cual se presentaron ocho obras, recibirán premios de 150, 100 y 75 euros, respectivamente. Además se les entregará un trofeo durante la celebración el próximo 30 de agosto.

Los participantes escogieron sus propios ingredientes. / FdV

Por otra parte, los más pequeños iniciaron la programación de la fiesta. Más de treinta pupilos, dirigidos por Álex Iglesias, prepararon una receta con anguila. El plato principal de la tarde fueron arepas y ellos mismos las amasaron y eligieron el relleno con productos como tomate, olivas, gambas, piña, pimientos de Padrón o queso Arzúa-Ulloa. Para la sobremesa, elaboraron unas tostadas bañadas en leche de coco con chocolate blanco y caramelo.