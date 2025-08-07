La Regata do Albariño viene este año con fiesta y novedades en la prueba de remo

Cambados celebra este sábado una nueva edición de la Regata do Albariño, que este año coincide, por primera vez, con la Festa Mariñeira y que tiene la previsión de alcanzar una veintena de participantes. Otra de las novedades es que la prueba a remo se abre a las embarcaciones tradicionales de cualquier tipo con dos remeros.

Esta cita tendrá lugar al mediodía y la organización podrá lucir su loro «o Jipi» tras un intenso trabajo de restauración realizado por los voluntariosos socios del Clube Mariño Salnés, que también contaron con una ayuda de la Diputación.

La regata reina tendrá lugar a las 17.00 horas con la participación de dornas a vela llegadas de diferentes puertos, ofreciendo una estampa única en esta parte de la ría arousana.

Así lo explicaron ayer la concejala de Deportes e Mocidade, Noelia Gómez Fabello, y Santi Fernández, miembros del Clube, impulsor de esta cita, que va a cumplir 14 años . Desde la organización esperan recibir unas 20 embarcaciones, lo cual supondría reeditar el éxito de anteriores ediciones.

Además, los asistentes podrán disfrutar de lo que ofrecerá ese día la Festa Mariñeira, que arranca hoy con la presentación del proyecto de recuperación de la protagonista, la dorna «Airexa». Y es que la recaudación de la celebración se destinará a su restauración y, cabe recordar, que la Asociación Vela Tradicional de Cambados aún precisa, por lo menos, otros 15.000 euros.

Será a las 21.30 h oras en el auditorio de A Xuventde y posteriormente se proyectará el documental sobre el proyecto de recuperación de la tipología gamela de Cambados, dando paso a tres días de gastronomía, rutas, conciertos... En la plaza de O Con de San Tomé.