El PSOE de Vilanova clama contra el «abandono» de As Patiñas

El PSOE de Vilanova acusó ayer al Concello de tener «abandonados» espacios públicos de la localidad como las playas, aunque también llama la atención sobre «turistas o vecinos que dejan todo tirado, haciendo que parezca un estercolero». No obstante, exige a la administración local que actúe, sobre todo, en el caso de As Patiñas y O Castelete.

El grupo opositor se queja de la «inexistencia de contenedores en el camino» que va desde Rego do Alcalde y de baches en el vial de Costas y que ahora, entiende, puede arreglar la Xunta. Asimismo reclama establecer un límite porque «hay vehículos que invaden la playa, deshaciendo el entorno, cuando hay margen para estacionar en el otro lado».