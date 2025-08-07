La procesión de la Virgen del Carmen de A Toxa vuelve a desaparecer

En verano de 2023 el Concello de O Grove asistió a un momento histórico y emotivo, como fue la recuperación de la procesión de la Virgen del Carmen en la isla de A Toxa, donde había dejado de celebrarse seis décadas antes.

Tanto entonces como en agosto de 2024, el recorrido de la imagen por el entorno de la capilla de conchas (San Caralampio) y los históricos jardines del Eurostars Gran Hotel La Toja fue aplaudido y alabado por vecinos y turistas, tanto si eran creyentes como si no.

Pero eso se ha acabado. Puede anunciarse ya que esta procesión, que debería celebrarse el próximo día 15, coincidiendo con el día de Nuestra Señora, Asunción de María o Asunción de la Virgen, vuelve a desaparecer.

La pasada procesión en A Toxa. / Adrian Irago

Aunque algunos de los encargados de recuperar en 2023 aquella vieja tradición estaban por la labor de seguir adelante con ella, parece haber otros que no lo veían factible, de ahí que confirmaran hace ya unos días, y nuevamente ayer, que no hay posibilidades de conservar ese entrañable ritual en el que procesionan tanto la patrona de los marineros como San Caralampio y el Sagrado Corazón.

«Es una lástima, porque era algo muy bonito y diferente que reunía a vecinos y turistas en A Toxa», manifiestan unos y otros.

Quizás sea buen momento para recordar que hay referencias fotográficas datadas en el año 1910 que evidencian la importancia que tenía esta procesión.

La fiesta del año pasado. / Adrian Irago

Una cita que formaba parte de una popular romería con gigantes, cabezudos y gaiteiros en la que se vendían sandías, y que dejó de celebrarse en los años sesenta, parece ser que por culpa de un general franquista que se alojaba en el Gran Hotel La Toja y no quería escuchar ruido alguno cuando estaba en la isla.

De ahí que dejaran de lanzarse bombas de palenque, dejara de sonar la bocina de la fábrica de jabones y se prohibiera la música.

«Tengo 81 años y aún recuerdo aquella gran fiesta que se vivía en la isla en honor a la Virgen del Carmen y en la víspera de la fiesta de San Roque, que también se celebraba en O Grove», explicaba en su momento Juan Alfonso Oubiña, el sacristán de San Martiño y presidente de la asociación Virgen del Carmen que estuvo entre los recuperadores del evento y ahora confirma que no se repetirá.