Vilagarcía presume de San Roque con «las fiestas más largas de toda Galicia»

Vilagarcía ya se prepara para vivir las fiestas de San Roque. Del 14 al 24 de agosto, la ciudad celebrará la alegoría patronal con una programación que suma más de medio centenar de actividades y diseñada para todos los públicos, edades y preferencias.

El alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Outón, presentaron ayer el cartel completo de las fiestas, en un acto celebrado en los jardines de Ravella. Ambos destacaron el carácter extenso y diverso de la programación: «No hay ningún concello en toda Galicia que tenga unas fiestas tan largas y completas como el nuestro», señaló el regidor. «Serán once días sin parar, el premio que todos nos merecemos», añadió Outón.

Entre las novedades más destacadas, el pregón de las fiestas correrá a cargo de Gustavo Andújar, referente del deporte local y jugador de baloncesto del recién ascendido CLB Vilagarcía a 3ª FEB. Tendrá lugar el 14 de agosto a las 20.30 horas desde el balcón del Concello, seguido de la tradicional ofrenda floral a San Roque con salida desde Ravella.

A los conciertos ya confirmados de artistas como David Bustamante (20 agosto), Ainhoa Arteta (18 agosto), Toreros Muertos (19 agosto), Cristian Silva (17 agosto) y Mondra (22 agosto), se suman ahora nuevas actuaciones gratuitas como la del dúo pop Marlena (21 agosto), en su mejor momento a nivel nacional, con temas conocidos como «Me sabe mal» o «Último baile».

Además, dentro del ciclo Son da Casa, la ciudad acogerá las actuaciones de Intro Cover y Festicultores Troupe el día 15 en la Praza de Galicia y las calles del centro, respectivamente, así como la de Arosa Bay el día 16 en el Salón García. El cartel musical lo completan +dManá (14 agosto) y las actuaciones diarias de pasacalles, grupos de animación y las homenajeadas Cantareiras Bulideiras, destacadas este año en el Día das Letras Galegas.

El día 16 de agosto, como es tradición desde 1982, se celebrará la Festa da Auga, declarada de Interés Turístico Nacional. «Una fiesta que sigue teniendo como protagonistas a los vilagarcianos, que podrán comenzar a lanzar agua una vez termine la procesión», explicó el alcalde. La jornada volverá a convertirse en una celebración familiar y participativa, con la esencia y el espíritu que la ha convertido en una cita única en Galicia. Por ello se mantendrá la decisión de los últimos años de no utilizar camiones cisterna.

El Combate Naval será el día 23 desde la playa mientras que el domingo 24 pondrá fin a las fiestas con la Batalla das Flores y pasacalles del Festaclown, que llenará las calles de alegría con artistas locales, nacionales e internacionales.

El alcalde recordó que «las fiestas no terminan con San Roque», ya que la programación cultural continúa con citas como la Noite das Meigas (30 agosto), el Folk no Alobre (31 agosto), el Ameixa Rock (6 y 7 septiembre) y el Festival Revenidas (11 al 14 septiembre), que conectará con la plataforma VGA360 para seguir posicionando a la ciudad como un referente cultural en Galicia.

«Vilagarcía es una ciudad abierta los 365 días do año», subrayó Varela, quien animó a vecinos y visitantes a recoger el programa de fiestas a partir de mañana viernes y a «gozar con sentido y con alegría» de once días que aunan música, tradición, emoción y orgullo colectivo.

Varela: «Los baños portátiles son una medida razonable»

La normativa municipal que obliga a los locales de hostelería instalar urinarios portátiles si quieren montar barras exteriores durante la Festa da Auga ha generado malestar entre algunos profesionales del sector que argumentan que ya cuentan en su interior con baños a disposición de sus clientes.

Alberto Varela defendió la decisión municipal asegurando que «se trata de una medida razonable» pensada para garantizar la limpieza y el civismo en las calles, teniendo en cuenta que el día grande de San Roque coincide en fin de semana y se espera una afluencia masiva de visitantes. «Lo que pedimos es colaboración. La hostelería es, sin duda, la más beneficiada de ese día», subrayó el regidor.

La obligación de instalar urinarios no está siendo del agrado de todo el sector de la hostelería. / Noé Parga

El Concello recuerda que, a diferencia de otras localidades gallegas donde se celebran fiestas de similares características, en Vilagarcía no se cobra ninguna tasa por instalar barras en el exterior. «Como contrapartida justa, se solicita que cada establecimiento que quiera sacar barra a la calle instale un urinario portátil», explicó Varela. Desde el gobierno local se ha verificado que existen servicios portátiles disponibles por un coste máximo de 130 euros, y se permite incluso que varios negocios compartan módulo, siempre que se respete la proporción mínima de uno por bar.

La normativa entrará en vigor los días 15 y 16 de agosto, y la Policía Local vigilará su cumplimiento. En caso de incumplimiento, la autorización concedida para instalar la barra exterior será revocada automáticamente. El plazo para presentar la solicitud conjunta (barra y aseo) estará abierto hasta el viernes 11 de agosto a las 9.00 horas, y puede realizarse tanto a través de la sede electrónica municipal como presencialmente en el Rexistro Xeral.Cada urinario deberá colocarse antes de las 12.00 del día 15, en un punto concreto que deberá estar identificado con sus coordenadas. Además, los urinarios no podrán obstaculizar el paso peatonal ni invadir zonas de mobiliario urbano.

El Concello insiste en que la medida busca preservar el buen funcionamiento de la jornada. «Aunque haya bares que permiten el uso de sus baños, con tanta gente en la calle es imposible cubrir la demanda si no hay un esfuerzo colectivo», concluyó el alcalde.