El PP aprecia «negligencia» en el robo de un coche, en O Grove

El PP de O Grove aprovecha el robo de un coche, a plena luz del día y en una de las zonas más transitadas del centro urbano, para cargar contra el gobierno socialista y su «negligencia».

De este modo, y atendiendo a la precaria situación de la Policía Local, quiere dejar claro que «O Grove no puede seguir así», porque tanto los vecinos como los turistas «merecen una villa segura, bien organizada y con un gobierno a la altura».

Además de exigir soluciones y que se depuren responsabilidades políticas, los conservadores advierten de que «la seguridad ciudadana no es un privilegio, sino un derecho».

Por eso lamentan que en el momento del robo del coche no hubiera Policía Local. Algo que tampoco les sorprende, «pues llevamos meses advirtiendo de la gravísima situación en la que se encuentra la seguridad ciudadana en nuestro municipio».

Efectivos de la Policía Local de O Grove, este verano. / FdV

Lo sucedido, entiende el PP, «vuelve a dejar al descubierto la nefasta gestión que se está haciendo de la policía», con servicios solo por las mañanas.

Ni la mitad de efectivos

«La plantilla de la Policía Local no llega ni a la mitad de los efectivos necesarios para garantizar una mínima seguridad –proclama el PP–, y la incorporación de auxiliares durante el verano no sirve de nada si no hay oficiales en activo, ya que los auxiliares no pueden actuar solos».

Se trata, por tanto, de «un déficit de efectivos que crea una sensación de total indefensión e inseguridad», aseveran en el PP.

De haberse instalado las cámaras de videovigilancia que propusimos podrían ayudar a identificar a los autores del robo y servir de herramienta de prevención para futuros incidentes Pablo Leiva — Portavoz del PP de O Grove

Donde también creen intolerable que los turistas «tengan que desplazarse a Sanxenxo para poner una denuncia porque en OGrove no hay nadie que los atienda».

Recuerda el PP de Pablo Leiva que en el pleno de la Corporación reclamó hace un mes la instalación de cámaras de videovigilancia «en edificios públicos y puntos estratégicos del municipio, como medida disuasoria y de apoyo a las fuerzas de seguridad».

Rechazo de los demás grupos

Una propuesta que «fue rechazada por el gobierno local, EU y el BNG» y que «a la vista de lo sucedido no parece descabellada».

Imagen de archivco en la que se ve al jefe de la unidad y a dos de sus agentes. / Iñaki Abella

Muy por el contrario, «de haberse instalado podrían ayudar a identificar a los autores del robo y servir de herramienta de prevención para futuros incidentes», reflexiona Pablo Leiva.

Dicho lo cual, reclama la «convocatoria inmediata de plazas para ampliar la plantilla de la Policía Local; la reorganización de turnos para disponer de presencia policial estable por las tardes y de noche; y la instalación de las cámaras de videovigilancia, como herramienta de prevención y apoyo a las investigaciones policiales».

Pero también la «activación de un protocolo de emergencias para garantizar presencia policial en las horas críticas; mejora de la coordinación con la Guardia Civil y la aprobación de un plan estratégico de seguridad ciudadana con dotación presupuestaria y objetivos claros».